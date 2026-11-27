HSBC, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 10 Aralık'taki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin 100 baz puanlık faiz indirimi beklentisini korudu. Ancak banka, önümüzdeki günlerde yurt içi döviz talebinin azalmaması halinde TCMB'nin temkinli davranarak politika faizini sabit tutabileceğini belirtti.

CNBC-e'se yer alan habere göre, HSBC, TCMB'nin yurt içi döviz talebini yakından izleyeceğini ve faiz indirimlerinin hızını buna göre belirleyeceğini öngördü. Banka, yurt içi yerleşiklerin döviz talebinin nasıl şekilleneceğini öngörmenin zor olduğuna dikkat çekti.

MEVDUATLARDA DOLARİZASYON YÜZDE 37

HSBC, dövize endeksli Türk lirası mevduatlar dahil mevduatlardaki dolarizasyon oranının 2022'de yüzde 70'i aşarak zirveye ulaştığını hatırlattı. TCMB'nin geleneksel para politikalarına yönelmesinin ardından oranın son dört yılda gerilediğini belirtti.

Banka, yüzde 37 seviyesindeki dolarizasyon oranının tarihsel dip olan yüzde 30'a yakın seyrettiğine işaret etti. HSBC'ye göre TCMB yönetimi, bu alandaki kazanımların tersine dönmesini istemeyecek.

HSBC, son açıklanan verilere göre yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatlarının haftalık bazda 700 milyon dolar azalmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi.

KASIM ENFLASYONU 3 ARALIK'TA AÇIKLANACAK

Banka, 3 Aralık'ta açıklanacak kasım ayı enflasyon verilerinin de TCMB'nin aralık ayındaki faiz kararında belirleyici olacağını vurguladı.

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