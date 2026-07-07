HSBC tarafından salı günü yapılan açıklamada, bankanın Türkiye'deki bireysel ve kurumsal bankacılık iş koluna yönelik stratejik bir inceleme başlattığı ve satış dahil tüm seçeneklerin değerlendirildiği belirtildi. Bu hamle, bankanın dünya genelinde küçülme ve verimliliği artırma hedefinin bir uzantısı olarak nitelendiriliyor.

YATIRIM BANKACILIĞI KAPSAM DIŞI BIRAKILDI

İngiliz kreditör, başlatılan bu inceleme sürecine yatırım bankacılığı gibi kurumsal ve toptan bankacılık (wholesale banking) faaliyetlerinin dahil edilmediğini vurguladı.

Ağırlıklı olarak Asya pazarına odaklanan HSBC, CEO Georges Elhedery liderliğinde Ekim 2024'te başlatılan stratejik plan doğrultusunda coğrafi ayak izini küçültüyor. Banka, yeterli ölçeğe ulaşamadığı veya karlılığın düşük kaldığı pazarlardan kademeli olarak çekiliyor. Bu kapsamda son yıllarda Sri Lanka ve Fransa gibi ülkelerdeki bireysel bankacılık operasyonlarını devreden HSBC, benzer şekilde Mısır'daki varlığını da gözden geçirmeye devam ediyor.

HENİZ KESİN BİR KARAR YOK

Konuya ilişkin olarak HSBC'den yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu süreç, HSBC Bank A.Ş. ('HSBC Türkiye') bünyesindeki bireysel bankacılık faaliyetleri ile ağırlıklı olarak yerel bankacılık ihtiyaçları bulunan küçük ve orta ölçekli şirketlere (KOBİ) yönelik portföy için tüm seçenekleri kapsayacaktır. Henüz bu konuda alınmış kesin bir karar bulunmamaktadır."

Açıklamanın devamında, bankanın ana stratejisinin, net bir rekabet avantajına sahip olduğu, büyüme potansiyelinin en yüksek görüldüğü ve müşterilerine en çok değer yaratabileceği alanlarda liderliğini ve pazar payını artırmak olduğu kaydedildi.