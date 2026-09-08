Küresel finans piyasaları, enflasyon, jeopolitik çatışmalar, gümrük vergileri ve carry trade çözülmeleri gibi birçok şoku başarıyla atlattı. Ancak dünyanın önde gelen bankalarından gelen son değerlendirmeler, riskli varlıklardaki bu olağanüstü dayanıklılığın sürdürülemez olabileceğine işaret ediyor.

HSBC'DEN 'TEFLON' ANALİZİ VE UYARILAR

HSBC stratejistleri, piyasaların hiçbir şeye yapışmadığı anlamda 'Teflon' gibi davrandığını belirtiyor. Bankanın analizine göre bu direncin arkasında şirket kazançları ve ekonomik büyüme beklentilerinin sürekli olarak aşıyor olması yatıyor. Bu durum sadece teknoloji ve yapay zeka sektörleriyle sınırlı kalmıyor.

Devlet tahvillerinin eskisi gibi risklere karşı yeterli çeşitlendirme sağlamaması yatırımcıları hisse senetlerine yönlendirirken, yüksek değerlemeleri canlı tutuyor. ABD hane halkı servetinin salgın öncesi trendlerin çok üzerine çıkması ve nakit varlıkların güçlü seyretmesi de bu tabloyu destekliyor.

HSBC, merkez bankalarının kriz anında devreye sokabileceği geniş araç setlerine sahip olmasının ve enerji şoklarının ekonomiler üzerindeki etkisinin hafiflemesinin piyasaları rahatlattığını belirtiyor. Ancak bankanın uyarısı da var: ABD'de kurumlar vergilerinin artması şirket kârlılığını törpüleyerek piyasaları baskılayabilir.

Enflasyonun hedeflenen seviyelere gerilemesi durumunda, hisse senetleri ile tahviller arasındaki geleneksel ters ilişkinin geri dönebileceği ifade ediliyor. Bu durum, yatırımcıların hisse senedi paylarını azaltmasına ve değerlemelerin düşmesine yol açabilir.

DEUTSCHE BANK'TAN STAGFLASYON UYARISI

Deutsche Bank, yayımladığı raporda, piyasaların mevcut dayanıklılığının sürdürülebilir olmadığını savunuyor. Banka, yükselen reel faiz oranlarına ve artan enflasyon baskılarına rağmen riskli varlıkların bu tabloya karşı kayıtsız kalmasına dikkat çekiyor.

Deutsche Bank’a göre faiz piyasaları olası bir stagflasyon şokunu fiyatlamaya başlarken, hisse senedi ve kredi piyasaları yüksek faizlerin ekonomik büyümeyi olumsuz etkilemeyeceği varsayımıyla hareket ediyor. Banka, bu iyimser dengenin gerçekçi olmadığını ve her an bozulabileceğini hatırlatıyor.

Özel sektör borçlanmasındaki olası artışların ekonomiyi şoklara karşı savunmasız bırakabileceğini belirten HSBC, merkez bankalarının piyasalara verdiği desteğin geri çekilmesinin de büyük bir test olacağını vurguluyor.