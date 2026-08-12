HSBC'de üst düzey bir ayrılık gündemde. Reuters'ın konu hakkında doğrudan bilgi sahibi olan iki kaynağa dayandırdığı habere göre, bankanın küresel sigorta işlerinden sorumlu CEO'su Edward Moncreiffe, 20 yıllık HSBC kariyerinin ardından görevinden ayrılmaya hazırlanıyor.

Moncreiffe, HSBC’nin küresel sigorta biriminin başına 2024’te geçmişti. Kaynaklara göre, Moncreiffe bankadan ayrılarak yeni kariyer fırsatlarını değerlendirmeyi planlıyor. Ayrılığın eylül ayında resmileşmesi bekleniyor.

Dev bankada yol ayrılıkları sıklaştı. HSBC’deki üst düzey ayrılıklar arasında, nisan ayında görevinden ayrılan Avrupa ve Amerika Bankacılık Başkanı Gerry Keefe ile şubat ayında bankadan ayrılan Nakit Hisse Senedi İşlemleri Başkanları James Grafton ve Steve Jobber yer almıştı. Moncreiffe’in ayrılığı ise HSBC’de son dönemde yaşanan üst düzey yönetici ayrılıklarının son örneği olacak.

Banka, 2024’te göreve gelen Grup CEO’su Georges Elhedery yönetiminde maliyetleri azaltmayı, küçük ölçekli faaliyetlerden çekilmeyi ve varlık yönetiminde büyümeyi hedefleyen kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecinden geçiyor. Moncreiffe’in ayrılığıyla birlikte HSBC’nin sigorta birimindeki yönetim yapısını da değiştirmesi bekleniyor.

Kaynaklardan birine göre banka, Moncreiffe’in görevlerini iki yönetici arasında paylaştırmayı planlarken, diğer kaynak ayrılığın eylül ayında resmileşeceğini bildirdi.