Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yürütülen 2026 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi çalışmaları tamamlandı.

BAKAN GÜRLEK DUYURDU

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sürecin titizlikle yürütüldüğünü belirterek kararname çalışmalarının sonuçlandığını duyurdu.

'ÜSTÜN BAŞARILAR DİLİYORUM'

Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"HSK olarak büyük bir hassasiyetle yürüttüğümüz Adli ve İdari Yargı 2026 Yılı Ana Kararnamesi çalışmalarımızı tamamladık. Kararname detayları, HSK resmi internet sitemizde (http://hsk.gov.tr) birazdan yayımlanacaktır. Aziz milletimiz adına görevini ifa eden kıymetli hakim ve Cumhuriyet savcılarımıza yeni görev yerlerinde üstün başarılar diliyorum. Kararnamenin hakim ve savcılarımıza, kıymetli ailelerine, yargı teşkilatımıza ve aziz milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCISI DEĞİŞTİ

İdari yargıda 359, adli yargıda 4 bin 608 hakim ve savcının ataması yapıldı. Görev değişiklikleri kapsamında Aykut Çelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı. HSK Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Örücü ile Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Akdeniz de Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak görevlendirildi. Toplam da 33 ilin başsavcısı değişti.