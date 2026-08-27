Ankara'da dün meydana gelen trafik kazasında HSK Başmüfettişi Memduh Aydın'ın ailesi ağır yaralandı, iki yakınını kaybetti. Aileyi taşıyan otomobil ile bir TIR çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Sena Aydın, kardeşi, dedesi İsmail Aydemir ve anneannesi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Sena Aydın ve dedesi İsmail Aydemir kurtarılamayarak hayatını kaybetti. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNİ KAZANMIŞTI Sena Aydın'ın, 18 Ağustos'ta açıklanan 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) yerleştirme sonuçlarının ardından Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne yerleştiği belirtildi. Sena Aydın için bugün Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesi, yakınlarının yanı sıra HSK üyeleri, siyasiler, bürokratlar ve yargı camiasından çok sayıda kişi katıldı. Taziyeleri kabul eden Memduh Aydın ve aile yakınları, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Sena Aydın'ın cenazesinin toprağa verilmesini izledi. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.