Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, adli yargıda görev yapan 7 Cumhuriyet savcısına ilişkin görev değişikliği kararı aldı. HSK Birinci Dairesi Başkanı Turan Kuloğlu başkanlığında, üyelerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda İstanbul, Ankara, Bakırköy, Ankara Batı ve Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı bünyesinde yeni görevlendirmeler yapıldı. İSTANBUL'A İKİ YENİ BAŞSAVCIVEKİLİ Son TV'nin aktardığına göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde görev yapan iki Cumhuriyet savcısının Başsavcıvekilliğine atanması yer aldı. Buna göre, Kerem Ali Yakut İstanbul Cumhuriyet Savcılığı görevinden İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, Rahim Burak Demir İstanbul Cumhuriyet Savcılığı görevinden İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine atandı. Böylece İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde iki Cumhuriyet savcısının Başsavcıvekili olarak görev yapması kararlaştırıldı. Kararnamede İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Evliya Çalışkan'ın da görev yeri değiştirildi. Evliya Çalışkan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğinden Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine atandı. ANKARA'DAN YARGITAY'A ATAMA Kararda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde görev yapan bir Başsavcıvekilinin Yargıtay'a atanması da yer aldı. Halil Maçkaya, Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliğinden Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına atandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığındaki bir diğer görev değişikliği ise Eşref Çağdaş Bal hakkında yapıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Eşref Çağdaş Bal, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine atandı. HSK kararında Adalet Bakanlığında görev yapan bir Cumhuriyet savcısının Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine atanması da yer aldı. Ordu Cumhuriyet Savcısı olup Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürlüğünde vekaleten daire başkanlığı görevini yürüten Ahmet Hamdi Taşyapan, Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine atandı. TOLGA ŞAHİN'E YENİ GÖREV Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında görev yapan Cumhuriyet savcısı Tolga Şahin de Başsavcıvekilliğine atanan isimler arasında yer aldı. Tolga Şahin, Ankara Cumhuriyet Savcılığı görevinden Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine atandı. İŞTE HSK KARARINDAKİ 7 İSMİN TAM LİSTESİ Kerem Ali Yakut: İstanbul Cumhuriyet Savcılığından İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine.

Rahim Burak Demir: İstanbul Cumhuriyet Savcılığından İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine.

Evliya Çalışkan: İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğinden Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine.

Halil Maçkaya: Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliğinden Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına.

Eşref Çağdaş Bal: Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliğinden Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine.

Ahmet Hamdi Taşyapan: Ordu Cumhuriyet Savcılığından (Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürlüğü vekaleten daire başkanı) Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine.

Tolga Şahin: Ankara Cumhuriyet Savcılığından Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine.

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