Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), eski Antalya Başsavcısı Yakup Ali Kahveci hakkında yürütülen soruşturma kapsamında geçici uzaklaştırma kararı aldı. HSK İkinci Dairesi bünyesinde görüşülen dosyada, Kahveci'nin 3 ay süreyle görevden uzaklaştırılması kararlaştırıldı.

MÜFETTİŞ RAPORU TAMAMLANDI

Ekran Haber'den İlker Turak'ın haberine göre, HSK tarafından Yakup Ali Kahveci hakkında daha önce başlatılan inceleme ve soruşturma süreçleri kapsamında müfettişler görevlendirilmişti. Soruşturmayı yürüten müfettişlerin hazırladığı raporun tamamlanmasının ardından ilgili dosya HSK İkinci Dairesi'nin gündemine geldi. Dosyayı inceleyen daire, Kahveci hakkında 3 aylık geçici uzaklaştırma kararı verdi.

ANTALYA'DAN YARGITAY'A UZANAN SÜREÇ

Süreç öncesinde, Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturmasını yürüten Başsavcı Vekili Mehmet Akif Katırcı'nın, Ramazan ayında katıldığı bir iftar yemeğinde yapılan "Allah Muhittin Böcek başkanımızı özgürlüğüne kavuştursun" duasına "amin" dediği görüntüler ortaya çıkmış ve Katırcı açığa alınmıştı. Yaşanan bu gelişmenin ardından dönemin Antalya Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, önce Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'ne (BAM), ardından da Yargıtay'a görevlendirilmişti. Yargıtay bünyesinde görev yapan Kahveci, HSK İkinci Dairesi'nin son kararıyla açığa alınmış oldu.