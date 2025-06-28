Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) 2025 yılı yaz kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararname, yargı camiasında dikkat çeken birçok atama ve görev değişikliği içerirken, özellikle bazı siyasi ve yüksek profilli davalarda görevli savcı ve hâkimlerin görev yerlerinin değişmesi gündem yarattı.

İMAMOĞLU DİPLOMA DAVASINDAKİ HEYET DAĞITILDI

Kararnamenin en dikkat çekici maddelerinden biri, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptaline ilişkin İstanbul Üniversitesi işlemine karşı açtığı davaya bakan İstanbul 5. İdare Mahkemesi heyetinde yapılan değişiklik oldu. Mahkemenin başkanı Recep Şendil ve üye hâkim Dr. Gün Yazıcı, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi üyeliğine atandı. Heyette yalnızca Neslihan Türkcan Demir yerinde kaldı.

Bu değişiklik, İstanbul Üniversitesi’nden mahkemenin istediği bilgi ve belgeler için verilen sürenin bitiminden sonra ve ikinci bir 30 günlük sürenin henüz dolmadığı bir aşamada gerçekleşti. Üniversite henüz cevap vermemişken mahkeme heyetinin değiştirilmesi, kararın zamanlaması açısından eleştirilere neden oldu.

DİKKAT ÇEKİCİ GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

HSK’nın kararnamesi yalnızca idari yargıda değil, adli yargıda da çarpıcı atamalar içerdi:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e saldıran kişi hakkında dava açan İstanbul Cumhuriyet Savcısı Edip Şahiner, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili yapıldı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında dava açan savcı, Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı.

Sinan Ateş ve Ayhan Bora Kaplan davalarına bakan mahkeme başkanı, istinaf savcılığına alındı.

Ankara Batı Başsavcısı Mustafa Gökçe, daha düşük profilli bir görev sayılabilecek Yargıtay Savcılığına getirildi.

Adli yargıda 24 ilin başsavcısı değiştirildi.