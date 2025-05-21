TBMM Genel Kurulunda, Fuzuli Aydoğdu, Hakan Yüksel, Seyfi Han, Cengiz Aydemir ve Alişan Tiryaki, Hakimler ve Savcılar Kurulu'ndan (HSK) boşalacak üyeliklere seçildi.
"ALIN SİZE TAM BAĞIMSIZ YARGI"
CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ise söz konusu seçimin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:
Bu fotoğraflarda gördüğünüz kişi;
Ankara iki Nolu barosu başkanı ile bozkurt işareti yaparak fotoğraf çekilen,
Kendi kızının düğününde MHP genel Başkan yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’i nikah şahidi yapan,
Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi hak ihlali var kararına karşı yargısal darbe gibi karşı kararı veren Yargıtay üçüncü Ceza dairesi Başkan Vekili olan,
Veee en önemlisi dün gece yapılan HSK seçimleri sonucu
HSK üyeliğine seçilen Hakan Yüksel,
ALIN SİZE
TAM BAĞIMSIZ VE TARAFSIZ YARGI….
Bu fotoğraflarda gördüğünüz kişi;— Av.Mahmut TANAL (@MTanal) May 21, 2025
Ankara iki Nolu barosu başkanı ile bozkurt işareti yaparak fotoğraf çekilen,
Kendi kızının düğününde MHP genel Başkan yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’i nikah şahidi yapan,
Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi hak ihlali var kararına karşı… pic.twitter.com/zlDzcMlAPr