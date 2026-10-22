Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu'nun Malkara, Gelibolu ve Eceabat ilçelerinin yargı çevrelerini yeniden belirleyen kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Üç ilçe, Keşan Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresine bağlandı. Karara göre Malkara, Tekirdağ Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinden çıkarıldı. Gelibolu ve Eceabat ise Çanakkale Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinden çıkarılarak Keşan'a bağlandı. Düzenlemede ilçelerin coğrafi durumları ve Keşan'a ulaşım imkanları göz önüne alındı. Kararın 21 Ekim Çarşamba gününden itibaren uygulanması kararlaştırıldı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.