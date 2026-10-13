ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 1990 yılından bu yana yörüngede görev yapan Hubble uzay teleskobunun kaydettiği çarpıcı bir kareyi sosyal medya hesaplarından yayımladı. Fotoğrafta uzayın derinliklerindeki yıldızların ve yapıların, gülümseyen bir insan yüzüne benzerliği dikkati çekiyor.

"KÜTLEÇEKİMSEL MERCEKLENME"

NASA, paylaşımında bu kareyi "Gülümseyen bir galaksi kümesi" olarak tanımladı. Ajansın açıklamasında, "Evreni gözlemlerken @NASAHubble, kameraya gülümseyen bir galaksi kümesi yakaladı... Bu gülümsemenin çizgileri, kütleçekimsel merceklenme olarak bilinen etkinin oluşturduğu yaylardan meydana geliyor. Bu olayda devasa yapılar, güçlü kütleçekim kuvvetleriyle uzay-zamanı bükerek kozmik bir mercek görevi görüyor" ifadelerine yer verildi.

Hubble'ın bu yeni keşfinden kısa bir süre önce, NASA 9 Ekim'de James Webb teleskobunun çektiği bir diğer önemli görüntüyü de kamuoyuyla paylaşmıştı. "Bebek yıldızların oluşumuna tanıklık!" başlığıyla yayımlanan karede, toz bulutlarının ötesindeki yıldızların kızılötesi ışık kullanılarak ortaya çıkarıldığı belirtildi. Açıklamada, "@NASAWebb, bu bulutsudaki tozların ötesini görebilmek için kızılötesi ışığı kullanarak farklı yaşlardaki çok sayıda yıldızı ortaya çıkardı. Bu sayede yıldızların zaman içinde nasıl değiştiğini inceleyebiliyoruz" denildi.