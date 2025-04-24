Hubble Uzay Teleskobu’nun Dünya yörüngesine yerleştirilmesinin 35’inci yıl dönümünü kutlayan NASA, teleskop tarafından yakın dönemde elde edilen uzanan dört uzay fotoğrafını kamuoyuyla paylaştı. Yayınlanan görseller arasında Mars gezegeni, yıldız oluşum bölgeleri ve komşu galaksilere ait kareler yer alıyor.

1990 yılında fırlatılan Hubble Uzay Teleskobu, geçen 35 yıl boyunca evrenin derinliklerine dair önemli bilgiler sağlayarak bilim dünyasına büyük katkı sundu. NASA, Hubble’ın bilimsel üretkenliği ve küresel bilinirliğiyle tarihin en başarılı uzay teleskoplarından biri olduğunu kaydetti.

NASA Genel Merkezi'nde Astrofizik Bölümü Vekil Direktörü Shawn Domagal-Goldman yaptığı açıklamada, “Hubble, 35 yıl önce fırlatıldığında evrene yeni bir pencere açtı. Çarpıcı görüntüleri dünyanın dört bir yanındaki insanlara ilham verdi” ifadelerini kullandı.

Domagal-Goldman, Hubble’ın halen görevini sürdürüyor olmasının uzun vadeli uzay gözlemevlerinin önemine işaret ettiğini belirterek, gelecekte planlanan ‘Habitable Worlds Gözlemevi’ gibi projeler için Hubble’ın deneyimlerinden kritik dersler çıkarıldığını söyledi.