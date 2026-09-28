Brezilya'nın Santa Catarina eyaletine bağlı Florianópolis kentindeki Central de Plantão Policial merkezinde, 26 Eylül'ün ilk saatlerinde sıra dışı bir firar olayı yaşandı.
Aile içi şiddet suçlamasıyla saatler önce gözaltına alınan bir adam, tutulduğu hücrenin dar parmaklıklarının arasından esnekliğini kullanarak kaçmayı başardı.
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şahsın önce kollarını ve kafasını aralıktan geçirdiği, ardından vücudunun geri kalanını katlayıp kıvrılarak diğer taraftaki zemine düştüğü görüldü.
Ayakkabılarını alarak karakoldan yürüyerek uzaklaşan firarinin ardından polis ekipler mahkumun firar ettiğini doğruladı.
Hücreyi düzenleme çalışmaları için kullanıma kapatan yetkililer, firariyi arama çalışmalarını sürdürürken mahkemece önleyici tutuklama kararı çıkarılmasını talep etti.
RT tarafından yayımlanan ve Brezilya medyasında geniş yer bulan görüntüler, kısa süreli gözaltı tesislerinin tasarımı üzerindeki dikkatleri yeniden bu noktaya çekti.