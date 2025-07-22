Hizbullah terör örgütü ile irtibatı olduğu iddialarıyla bilinen ve anayasanın ilk dört maddesini tartışmaya açan HÜDAPAR'lı vekiller, son günlerde yaptığı açıklamalarla eleştirilen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i ziyaret etti.

Ziyaretle ilgili değerlendirmelerde bulunan Faruk Dinç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, görüşmenin samimi bir atmosferde gerçekleştiğini belirtti. Dinç, öğrenci affının gündeme getirildiğini ifade ederek, "Gençlerimizi uyuşturucu belasından korumaya yönelik gerekli tedbirlerin alınması hususunda taleplerimizi ilettik" dedi.

Görüşmede sadece öğrenciler değil, eğitim camiası da masaya yatırıldı. Dinç, özel sektörde çalışan öğretmenlerin karşılaştığı sorunları ve çözüm önerilerini de Bakan Tekin’le paylaştıklarını belirtti. Eğitim sistemindeki genel sıkıntıların da kapsamlı şekilde ele alındığı aktarıldı.

“Sayın Bakan’a sıcak ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum” diyen Dinç, görüşmenin verimli geçtiğini ve taleplerinin takipçisi olacaklarını ifade etti.