Cumhur İttifakı ortaklarından HÜDA PAR'ın genel başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, geçtiğimiz gün Nil RTV'ye konuk oldu.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yapıcıoğlu yine laikliği hedef aldı.

'LAİK SİSTEM YÜZÜNDEN...'

Sunucu Nil Sezer'in, 'HÜDA PAR'ın laikle ilgili bir sorunu var mı?' sorusuna HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu şöyle cevap verdi:

"En çok Alevilerin laikle sorunu olabilir. Dersim Katliamı ne zaman oldu? Dersim Katliamı laiklik ilkesinin Anayasa'ya girmesinden kısa süre sonra oldu. Bunu onlar da biliyor. Laiklik parantezine almış oldukları şeyler Alevi kıyımının Türkiye'de yaşandığı döneme denk gelir. Güya sözüm ona laik sistem Alevi'ye 'sen Müslüman değilsin', Sünni'ye 'sen fazla Müslümansın', Kürt'e 'senin nefes almaya hakkın yok' dedi. Pek çok zulümler yaşandı."