Çerçeve yasa teklifine son aşamada imza atan HÜDA PAR milletvekilleri, teklifin kapsamının genişletilmesini öngören ayrı bir düzenleme önerdiği; “fesih kararı almamış olsa bile uzun süredir eylem yapmayan, şiddete başvurmayan, eylem kabiliyetini yitirmiş” örgütlerin de kanun kapsamına girmesine yönelik teklif verdiği ortaya çıktı.

AKILLARA HİZBULLAH TERÖR ÖRGÜTÜ GELDİ

T24'ten Gökçer Tahincioğlu'nun haberine göre, HÜDA PAR milletvekilleri 3 Haziran'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundukları teklif ile mevcut düzenlemenin kapsamının genişletilmesini istedi. Öneride, fesih kararı almamış olsa dahi uzun süredir şiddet eylemlerine karışmayan, örgütsel yapısını ve eylem kabiliyetini kaybettiği değerlendirilen örgütlerin de kanun hükümlerinden yararlanabilmesinin önü açılmak istendi. Bu öneri akıllara Hizbullah Terör Örgütünü getirdi

Teklifin gerekçesinde, silah bırakan örgütlerin tasfiye sürecinin hukuki bir çerçeveye kavuşturulmasının hedeflendiği belirtilirken, kapsamın genişletilmesiyle düzenlemenin daha genel, eşitlikçi ve hakkaniyet esaslı bir yapıya kavuşacağı savunuldu.

Düzenlemeye göre, söz konusu örgütlerin gerekli şartları taşıyıp taşımadığı kurulması önerilen Gözlem ve Tespit Kurulu tarafından değerlendirilecek. Kurulun hazırlayacağı raporun ardından konunun Milli Güvenlik Kurulu'nda ele alınması ve sonrasında Cumhurbaşkanı kararıyla ilgili örgütün münfesih ilan edilmesi öngörülüyor.

YENİDEN GÜNDEME GELEBİLİR

Öte yandan Tahincioğlu’na konuşan TBMM kaynakları, çerçeve yasa teklifine imza atan Hüda Par’lı dört milletvekilinin, komisyon ve TBMM Genel Kurul görüşmeleri sırasında bu teklifi yeniden gündeme getirebileceklerini söyledi. Hizbullah ve yöneticilerinin de kapsama girmesini amaçlayan geçici bir maddenin düzenlemeye eklenmesi yönünde temaslar olabileceği öne sürüldü.