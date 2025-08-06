Türkiye günlerdir 'sahte diploma ve sahte ehliyet' skandalıyla çalkalanıyor. Gündemden düşmeyen skandalın Cumhur İttifakı'nın küçük ortağına sıçradığı ortaya çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "e-imza soruşturması" kapsamında hazırladığı iddianamede ismi geçenlerden biri de Hüda Par'dan daha önce Niğde Belediye Başkan Adayı gösterilen Ferhat Uzun oldu.

Uzun'un soruşturma kapsamında 26 Mayıs 2025'te tutuklandığı ve kendi ifadesine göre iki ay sonra tahliye edildiği öğrenildi.

DW'nin haberine göre, iddianamede Ferhat Uzun'un Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden sahte diploma sahibi olduğu öne sürüldü.

Soruşturma dosyasına göre, Uzun'a ait telefon kayıtları sahte mezuniyet belgesinin oluşturulduğu gün olan 3 Mart 2024'te Uzun'un telefonundan 11 kez mezun mezun belgesi sorgulaması yapıldığı ortaya çıktı.

'SENLE MESLEKTAŞ OLDUK, ALLAH RAZI OLSUN'

Uzun, ifadesinde bunu tesadüfen fark ettiği öne sürerken mezuniyet kaydı olduğunu Umut Kervanı isimli bir yardım derneğine üyelik işlemleri esnasında e-devletten mezun belgesi sorgulama işlemleri yaparken fark ettiğini savundu.

İddianamede yer alan delillerden bir diğeri de Uzun'un telefon rehberinde inşaat mühendisi olarak kayıtlı bir kişiye attığı mesaj.

Mesajda şöyle deniyor:

"Ahmet abi artık seninle meslektaş olduk Yıldız Teknik Üniversitesi inşaat mühendisi Allah razı olsun (…) sen gel benim yanıma takıl seni bir yere yerleştiririz Allah'ın izniyle bir firmada şantiye şefliği yaparsın."

'MESAJI KİMİN ATTIĞINI BİLMİYORUZ'

DW'nin de ulaştığı Uzun, hakkındaki iddiaları reddederek oluşturulan diploma için "Ne e-devletten indirildi, ne kullanıldı, ne herhangi bir yere verildi" şeklinde savunma yaptı.

Telefonunun başkaları tarafından da kullanıldığını iddia eden Uzun, "Bu mesajı kimin attığını, emin olun bilmiyoruz" dedi.