HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Meclis sıralarında Kemalizm’i hedef aldı. Dinç, partisinin çalıştayına ilişkin sözlerinde şunları söyledi:

“Herkesin yaptığı gibi biz de Diyarbakır’da bir çalıştay yaptık. Kardeş dedik ama kardeşliğin edebiyatını yapmadık. Bizi kardeş kılan İslam’dır dedik. Biz biliyoruz sizin düşmanlığınız İslam’adır. Derdiniz İslam’ladır. Kürt meselesinin sebebi Kemalizm’dir. Çözümü de İslam’dadır. Siz bize çözümün zehri olan Kemalizm’i öneriyorsunuz. Bize bu zehri yutturmaya çalışıyorsunuz. Kemalizm zehirdir. Biz bu zehri yutmayacağız.” Dinç’in sözlerinin ardından Meclis’te tepkiler yükseldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel de X hesabından, “Bu büyük milletin vekili olmak şerefli bir görevdir. O görevin şerefini herkes ne yazık ki taşıyamıyor. Kabahat sizi Meclise taşıyanlarda” dedi.

Celal Adan

Atatürk’e zarar verecek insanı hiçbir ana doğurmadı

TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, son dönemde Atatürk’e yönelik saldırılara Meclis kürsüsünden yanıt verdi. Adan, AKP, CHP, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol sıralarından büyük alkış alan şu konuşmayı yaptı:

“Değerli milletvekilleri, birçok ülkede önce devlet, sonra Meclis kurulur; bizde ise Türkiye Cumhuriyeti devletini Türkiye Büyük Millet Meclisi kurmuştur ve 300 yılda, 400 yılda ancak büyük milletlerin bağrından çıkabilecek olan büyük lider Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kurulmuştur. Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu devlet, ezanı hür, bayrağı hür Türkiye’dir. Mustafa Kemal’e zarar verecek bir insanı bu dünyada daha hiçbir ana doğuramamıştır.”

Gülcan Kış

Kemalizm zehir değil ülkenin harcı, temelidir

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Hizbullah’ın siyasi kolu HÜDA PAR’ın Mersin Milletvekili Faruk Dinç’in Kemalizm ile ilgili sözlerine tepki göstererek Meclis’ten yanıt verdi. Kış, “Kemalizm zehir değil, aksine bu ülkenin harcı, temeli, çimentosudur. Cumhuriyet etnik ayrımları aşarak hepimizi tek bir çatı altında buluşturmuş, özgür kılmıştır! İşte o çatı, Mustafa Kemal Atatürk’tür! Atatürk, sizin yobaz yağmurlarınızı engelleyen, bu milletin üzerine çökmeye çalışan karanlığı durduran sarsılmaz çatıdır” dedi. Başak KAYA/SÖZCÜ