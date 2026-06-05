Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen torba yasada yer alan “Atatürk ilkeleri” maddesi Hüda Par’ın rahatsızlığı nedeniyle çıkarıldı. AKP’liler “muğlaklık var” diyerek teklifte yer alan kritik düzenlemeyi çıkardı.

Böylece Hüda Par’ın karşı çıktığı düzenlemede geri adım atıldı. AKP’li komisyon üyeleri Orhan Yegin, Seydi Gülsoy, Hüseyin Altınsoy, Ejder Açıkkapı ve Ertuğrul Kocacık tarafından verilen önerge ile Basın İlan Kurumu’yla ilgili maddede önemli değişiklik yapıldı. Teklifin ilk halinde yer alan ve gazete, dergi ile internet haber sitelerine yönelik ‘basın yayın ilkeleri’ düzenlemeden çıkarıldı. Çıkarılan metinde, Basın İlan Kurumu’nun, basın yayın ilkelerine aykırılık gerekçesiyle resmi ilan, reklam kesme cezası vermesi düzenleniyordu.

Basın yayın kuruluşlarının uyması gereken ilkeler arasında “Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlık ve bağımsızlığına, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılâplarına aykırı yayım yapılamaz” yer alıyordu.

‘DAYATILAN RESMİ İDEOLOJİ’

Hüda Par’ın hukuk birimi adına yapılan açıklamada “Yeni torba yasa teklifine eklenen ‘Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı yayın yapılamaz’ hükmü; yalnızca basın ve ifade özgürlüğünü daraltan bir düzenleme değil, aynı zamanda Türkiye’de yıllardır topluma dayatılan resmî ideolojinin yeniden tahkim edilme girişimidir” denildi.