HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde(TBMM) yaptığı basın açıklamasında yine Kemalizm'i hedef aldı. İftiralarına devam eden Dinç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"KADINLARIN SİYASET HAKLARI ALINDI"

*Aslında bu ülkede neredeyse Kemalizm’den darbe yemeyen bu zihniyetten zarar görmeyen bu zihniyetten rahatsız olmayan kalmamış. Biz burada bir zihniyete dikkat çekiyoruz. 28 Şubat’ta bu zihniyetin mimarıdır. Bakıyoruz kadın haklarından bahsediyorlar ama kadınların eğitim hakkını da alan yine bu zihniyettir.

*Sadece eğitim hakkını almadı. Kadınların çalışma hakkını elinden aldı. Sırf başörtüsünden dolayı hem çalışma hakları alındı hem de eğitim hakları alındı. Siyaset hakları dahil alındı.

*Bu zihniyet aslında kirli ilişkilerini geçmişte ve şimdiki yaptıkları hatalarını örtmek için farklı kılıfların arkasına sığınıyor. Bu konuda her siyasi parti gibi biz de düşüncelerimizi ifade ederiz. Büyük bağırış vaveylalarıyla bu hakikati değiştiremezler.

"ÇEKİNMEDEN DİLE GETİRİRİZ"

*Herkes düşüncesini dile getiriyor ve biz kimseye de hakaret etmiyoruz bunu net bir şekilde de belirteyim. Hakaret bizim üslubumuz değil hiçbir yerde de hakaret etmeyiz. Ancak bildiğimiz doğruları da hiçbir kınayıcının kınamasından çekinmeden de dile getiririz.

*Keşke bu zihniyeti savunanlar bu konuda biraz mert olsalar ve çıkıp karşımıza bazı doğruları beraber konuşabilseydik. Ancak bu konuda da maalesef mert değiller ve hiç alakası olmaya bir yere konuyu çekiyorlar.