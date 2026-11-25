Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu'nun Hudeyde Limanı'yla ilgili çağrısı üzerine açıklama yayımladı. Seri, Suudi Arabistan limanlarındaki çalışanlara ve denizcilik şirketlerine şu çağrıyı yaptı: “Bu limanlardaki çalışanlara ve yakınlarında bulunanlara bölgeyi derhal terk etmeleri, denizcilik şirketlerine ise gemilerini limanlardan çekmeleri çağrısında bulunuyoruz.” KOALİSYON SİVİLLERE TAHLİYE ÇAĞRISI YAPMIŞTI Koalisyon Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, Yemen'in Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde Limanı'nda bulunan sivillere güvenlikleri için limanı tahliye etme çağrısında bulunmuştu. Maliki, Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Finans Merkezi'nde yer alan kulelerden birini insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığını belirterek bu saldırıya kararlılıkla karşılık vereceklerini söylemişti. TEMMUZDAN BU YANA ÇATIŞMALAR YENİDEN TIRMANDI Yemen'de Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından kriz derinleşmişti. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten itibaren uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek vermeye başlamıştı. Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesle görece sakin bir dönem yaşayan ülkede, temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar sahadaki kontrol haritasını değiştirdi. Husiler, Yemen'de hükümet kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarını artırırken Suudi Arabistan'ı da balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

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