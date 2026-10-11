AKP’nin fon vurgununa ilişkin getirdiği önerilere tepki gösteren YENİ Parti lideri Özgür Özel, bu işin peşini bırakmayacaklarını söyledi. Özgür Özel, şu mesajları verdi:

‘LİSTE AÇIKLANSIN’

“Bu fon krizi konusunda fonların kimi rahatsız ettiği ortadadır. Dönüp dönüp YENİ Parti’yi hem kendisi hem partisinin sözcüsü sürekli ifade ediyorsa onları rahatsız eden, mağdurların ve tüm kamunun hakkını savunanın YENİ Parti olduğunu teyit ediyor demektir. Bir hesap açmışlar. O hesaba Fatma Hanım, faiziyle birlikte anaparayı alıp geri kalan lütfettiği kısmını yatırmış. Yok çeşitli şekilde dile getirilen isimler yatırıyor.

“Demokraside hukuk devletinde tövbe kapısı diye bir şey mi var? Yani 17-25 Aralık’tan önce yapılanları, kendi yaptıklarını o güne kadarkileri bir hukuk devletinde olmayacak şekilde affa uğratıp kendiliklerinden, sonrasını terör dönemi, terör örgütüne yardım diye ortaya koyanlar şimdi de yeni bir hukuk düzeni koyuyorlar. Diyorlar ki, ‘Biz bir hesap açtık. Nefsine uyanlar parayı buraya koysun. Biz bunların peşine gitmeyeceğiz.’ YENİ Parti olarak konunun peşini bırakmayacaklarını söyledi. Listeyi açıklasınlar bu iş bitsin.”

YENİ Parti lideri Özel, fon tasfiyesine yönelik kanun teklifine ilişkin de, “Bu şu anda yapılmaya çalışılan iş, suçluyu saklama, delilleri karartma ve suçluları adaletten kaçırma suçudur. Aynı suça ortak olmaya çalışıyorlar. Kanun teklifi bunun zeminini hazırlayan bir tekliftir” dedi.

Başkanların ailelerine ziyaret

YENİ Parti lideri Özgür Özel, Mersin’de tutuklanan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Yenişehir, Mezitli ve Silifke Belediye başkanlarıyla cezaevinde görüştü. Özel ardından, tutuklu başkanların evlerine giderek ailelerine dayanışma ziyaretinde bulundu.

Liste açıklansın dedi nöbeti değiştirildi!

Özgür Özel, “Ben de listenin açıklanmasını istiyorum” diyen AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in Meclis’teki nöbetinin değiştirildiğini belirtti. Özel, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler’in “Masumiyet karinesine ve lekelenmeme hakkında önem veriyoruz” açıklamasının hatırlatılması üzerine konuşan Özgür Özel, 270 kişilik listede iktidara yakın isimlerin yer aldığını öne sürdü:

“Özlem Hanım bu sözü söyledikten sonraki Meclis oturumuna Özlem Hanım yerine bir başka Grup Başkanvekili yolladılar. Özlem Hanım nöbetçiydi o hafta. Bunun yanında Abdullah Güler’e yani ne yapalım, biz mi hakemlik edelim? Grup yönetimini toplasınlar, bir baksınlar. Özlem Hanım anlatır.”

Kılıçdaroğlu’na Cemil Tugay yanıtı:

‘Bu kadar utanç duymamıştım’

Özel, butlan yönetimindeki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, AKP'ye katılan Cemil Tugay'a ilişkin, 'Özgür Özel'e aday yapılmaması gerektiğini söyledim' açıklamasına tepki gösterdi: "Sen devir teslimin bir gün öncesi genel başkansın. Karşıyaka Belediye Başkanı'nın 5'li çeteyle yolsuzluk yaptığını öğrendin de geçmişte kendi döneminde biliyordun da gereğini yapmadın. Sonra da, 'Karşıyaka Belediye Başkanı yapma' diye bana devir teslimde söyledin. Hayatımda bu kadar utanç duyduğum bir yalanı hiç duymamıştım."

KATLİAM KURBANLARI ANISINA KARANFİL BIRAKTILAR

Özgür Özel ile DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve ölenlerin yakınları Ankara Garı önündeki anıta karanfil bıraktı.

Acılar hâlâ dinmedi adalet arayışı sürüyor

Türkiye tarihinin en kanlı terör saldırılarından biri olan 10 Ekim Ankara Gar Katliamı’nın üzerinden 11 yıl geçti.

IŞİD tarafından gerçekleştirilen ve 104 kişinin öldüğü katliamın yıl dönümünde siyasi parti temsilcileri, yurttaşlar ve katliamda ölenlerin aileleri Ulus Metrosu’ndan Ankara Garı’na yürüdü. Saat 10.04’te yapılan saygı duruşunun ardından katliamda hayatını kaybedenlerin isimleri tek tek okundu.

Aradan geçen yıllara rağmen firari sanıklar ve olası kamu görevlisi sorumluluklarına ilişkin tartışmalar nedeniyle adalet arayışı sona ermedi.

