Times Higher Education (THE 2026) yayınlandı. Amerika’dan Çin’e, 2 bin 191 üniversite tam 8 kategoride incelendi. Türkiye’deki 208 üniversiteden 109’u dünya sıralamasına giremedi. YÖK Başkanı Prof. Erol Özvar, ilk 500’e 4 ve ilk bine 15 üniversitenin girdiğini sevinçle paylaştı. Eğitim bilimlerinde 93. sıradan ilk 100’e giren ODTÜ geleneği bozmadı.

PARA AZ BAŞARI ÇOK

İncelenen 8 kategorinin 7’sindeki sıralamasıyla ODTÜ, Türkiye’nin en iyi üniversitesi olduğunu kanıtladı. Kalitesi dünyada tescillenen ODTÜ’ye YÖK 2026 bütçesinden 8.5 milyar TL ayırdı. Bütçeden aldığı bu payla 26. olabildi. 19.5 milyar TL ile bütçe şampiyonu Ankara Üniversitesi (AÜ) Eğitim Fakültesi, THE 2026’da 401-500 bandına girdi. AÜ’nün araştırma ortamı 100 üzerinden 17 puan aldı.

HUKUKTA ÇAKILDIK

Dünya sıralamasında en dikkat çekici detay, Türkiye’deki hukuk fakültelerinde ortaya çıktı. Hukuk eğitiminde, 53 ülkedeki 425 hukuk fakültesi THE 2026’da tek tek incelendi. Açıklanan sonuçlara göre Stanford Üniversitesi, hukuk eğitiminde dünyanın en iyi üniversitesi oldu. 84 hukuk fakültesi olan Türkiye’den bir hukuk fakültesi bile dünya sıralamasına girmeyi başaramadı.

HUKUK DEKANLARI HUKUKÇU DEĞİL!

AKP öncesi 24 hukuk fakültesi vardı. 23 yılda hukuk fakültesi sayısı 84’e çıkarılırken, hukuk fakülteleri hukukçu olmayan dekanların yönetimine bırakıldı. İlahiyatçı, İslam hukuku uzmanı olan akademisyenler dekan yapılırken, veterinerlik mezunu bile hukuk dekanı oldu.

HUKUK FAKÜLTELERİNDE SON DURUM

-Afyon Kocatepe Üniversitesi: Prof. Dr. Mehmet Karakaş (Sosyoloji)

-Eskişehir Osmangazi Üniversitesi: Prof. Dr. Emine Gümüşsoy (Tarih)

-Yalova Üniversitesi: Prof. Dr. Bedrettin Kesgin (Siyasal)

-Cumhuriyet Üniversitesi: Prof. Dr. Fatih Ertuğay (İktisat)

-Pamukkale Üniversitesi: Prof. Dr. Hüseyin Aliyar Demirci (Siyasal)

-Çankırı Üniversitesi: Prof. Dr. Ela Özkan Canbolat (İktisat)

-İzmir Demokrasi: Prof. Dr. Meltem İnce Yenilmez (İktisat)

-İnönü Üniversitesi: Prof. Dr. Bünyamin Akdemir (İşletme)

-Abant İzzet Baysal Üniversitesi: Prof. Dr. Coşkun Karaca (Maliye)

-Gaziantep Üniversitesi: Prof. Dr. Emine Koban (Maliye)

-KTO Karatay Üniversitesi: Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç (Maliye)

Milli Eğitim Akademileri’nin boşuna açıldığı tescillendi

Dünyada eğitim bilimlerinde en başarılı ilk üç ülke: İngiltere (75 üniversite), İspanya (47 üniversite) ve Türkiye (44 üniversite) oldu. Eğitim fakültelerinde; ODTÜ 93. sırada, Boğaziçi 201-250, Hacettepe 251-300, Ankara, Gazi, İnönü ve YTÜ 401-500 arasında yer aldı. Tüm bölümleri geride bırakan 44 eğitim fakültesi ilk bine girdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in eğitim fakültelerini işlevsizleştirmek için kurduğu Milli Eğitim Akademileri, daha ilk ders başlamadan THE 2026’da Türkiye’deki eğitim fakültelerinin elde ettiği yüksek başarıyla çöktü. Türkiye’deki eğitim fakülteleri, Avrupa üçüncüsü ve dünya dördüncüsü oldu. Tekin’in, akademileri boşuna kurduğu küresel olarak tescillendi.

Türkiye’den ilk 10’a girenler: ODTÜ (93. sıra), Boğaziçi (201-250), Hacettepe (251-300), Ankara (401-500), Gazi (401-500), İnönü (401-500), YTÜ (401-500), Anadolu (501-600), Atatürk (501-600), Bahçeşehir Üniversitesi (501-600). Vakıflardan sadece Bahçeşehir Üniversitesi ilk 10’a girdi. İstanbul Aydın Üniversitesi 13. olurken derece yapan 44 eğitim fakültesinden 42’si devlet üniversitelerine ait.

DÜNYANIN EN İYİ 10 ÜNİVERSİTESİ

-Oxford (İngiltere)

-MIT (Amerika)

-Princeton (ABD)

-Cambrıdge (İngiltere)

-Harvard (ABD)-Stanford ABD

-California Teknoloji (ABD)

-İmperial (İngiltere)

-California Berkeley (ABD)

-Yale Üniversitesi (ABD)

-ETH Zürih (İsviçre)

DÜNYADA EN ARAŞTIRMACI 10 ÜNİVERSİTE

-Harvard (100 puan)

-Oxford (100 puan)

-Cabridge ( 99.9 puan)

-California (99 puan)

-Tsıngua (Çin-98.5 puan)

-İmperial (98.4 puan)

-Stanford (97.4 puan)

-Princeton (97.3 puan)

-ETH Zürih (97.2 puan)

-MIT Teknoloji (95.3 puan)

KOÇ ÜNİVERSİTESİ HARVARD’I GEÇTİ

THE 2026’da endüstrileşme alanında Koç Üniversitesi; 100 puan üzerinden 91.6 puan alarak dünyanın en iyi ilk 10 üniversitesi içindeki Harvard (86.7 puan), Cambridge (87.6 puan) ve Yale (87.6 puan) üniversitelerini geçti. Uluslararası başarının perde arkasını Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Sitti şöyle değerlendirdi: “Dünya sıralamalarında elde ettiğimiz sonuçları tekil göstergelerden ziyade yüksek etkili, disiplinlerarası ve belirli alanlarda dünya liderliğini hedefleyen bir araştırma yaklaşımımız, mükemmeliyetçilik anlayışımız ve üniversite-sanayi etkileşimine verdiğimiz önemin sonucu olarak görüyoruz.”

HEDEF, DÜNYA LİDERLİĞİ

Rektör Metin Sitti yaptığı açıklamayı şu sözlerle sürdürdü:

“THE Dünya Sıralaması’nda da Türkiye birinciliğimizi sürdürüyoruz. Bu, istikrarlı çalışmalarımızın doğal sonucudur. Bilim, teknoloji, sanayi, girişimcilik ve gerçek dünyayla kurduğumuz güçlü bağlar uluslararası ölçekte karşılık buldu. Tıp dahil birçok disiplini kapsayan disiplinlerarası araştırma yapma kültürümüz, araştırma altyapımız, yüksek etki yaratan bilimsel üretimimiz ve sanayiyle kurduğumuz nitelikli iş birlikleriyle Koç Üniversitesi, küresel yükseliş ivmesini kararlılıkla sürdürüyor.”