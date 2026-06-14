Ekonomik kriz, sosyal çürüme ve siyasi buhranla boğuşan Türkiye Cumhuriyeti, çok garip bir dönemden geçiyor. “Olmaz” denilen her şeyin olduğu bu dönemde, Türk halkının bağımsızlık ve egemenlik sembolü olan şanlı bayrağımız bile tartışılır hale geldi. Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde mezuniyet töreni vardı.





'YAZIKLAR OLSUN'



Büyük sevinç yaşayan hukukçu kızlar, sahnede kep attıktan sonra Türk Bayrağı açtı. Ancak bu durum bir grup PKK yandaşını rahatsız etti. Bir anda sloganlar ve yuhalama sesleri yükseldi. Kızlarımız bu hakarete bayrağımızı üç kez öpüp alınlarına koyarak cevap verdi. Vatandaşlar, “Yazıklar olsun, kendi ülkemizde bayrak açamayacak mıyız” diye tepki gösterdi.





