Babası Haydar Ulusoy'u trafik kazasında kaybeden Özge Ulusoy, 3,5 yıl sonra yaşadığı zorlu süreci anlattı. İki yıl süren hukuk mücadelesinin ardından adaletli bir karar çıktığını belirten ünlü manken, "Babamın hak ettiği şekilde uğurlanması için mücadelemi verdim" dedi.

ADALET YERİNİ BULDU

Sabah'tan Merve Yurtyapan'ın haberine göre; Özge Ulusoy, babası Haydar Ulusoy'un hayatını kaybettiği trafik kazasının ardından yürüttüğü hukuk mücadelesi hakkında konuştu. İki yıl süren dava sürecinde hem büyük acılar yaşadıklarını hem de adaletin yerini bulduğunu ifade eden Ulusoy, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Biz 2 sene süren bir hukuki süreç geçirdik. Türk adaletinin ne kadar düzgün işlediğini kendi gözlerimizle gördük. Biz adalet sistemiyle değil, karşımızdaki vicdansız insan grubuyla mücadele ettik. Mahkemeden çıkan kararlar adaletli oldu."

Karşı tarafın süreç boyunca babasını suçlamaya çalıştığını söyleyen Ulusoy, buna rağmen mahkemenin kendileri için adil bir karar verdiğini belirtti. "Ben babam için çok büyük savaş verdim" diyen ünlü manken, mücadelesinin babasının hakkını korumak için olduğunu vurguladı.

''BENİM SAVAŞIM BUYDU''

Haydar Ulusoy'un 73 yaşında hayatını kaybettiğini hatırlatan Özge Ulusoy, babasının hukukçu ve eski askeri hakim olduğunu söyledi. Babasının hayatı boyunca adalete ve kurallara büyük önem verdiğini anlatan Ulusoy, kazanın ardından neden bu kadar kararlı davrandığını şu sözlerle açıkladı:

"Babam hukukçu, eski askeri hakimdi. Aktif olarak avukatlık yapıyordu. Hayatımda tanıdığım en adil insandı. Böyle bir insanı yaya geçidinde ezip hayatını alıp bir de üstüne suçlamaya kalktılar. Benim savaşım buydu."

4,5 YIL CEZA ALDI

Dava sonucunda karşı tarafın bilinçli taksirle suçlandığını ve 4,5 yıl ceza aldığını belirten Ulusoy, bu süreçte tehditler de aldığını söyledi. Bir yıl boyunca tüm duruşmalara katıldığını ifade eden ünlü manken, babasının hakkını savunmak için kararlılıkla mücadele ettiğini dile getirdi.

Bu dönemin kendisi ve ailesi için oldukça ağır geçtiğini anlatan Ulusoy, önce babasının ani kaybıyla ardından da uzun süren dava süreciyle mücadele ettiklerini söyledi. Annesine destek olmaya çalıştığını belirten ünlü isim, çevresindeki insanların kendisinden böyle büyük bir mücadele beklemediğini de ifade etti.

"Ünlü bir insan, bırakıp hayatına döner" diye düşünüldüğünü söyleyen Ulusoy, ancak babası için sonuna kadar mücadele ettiğini vurguladı.