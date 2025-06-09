Sunuculuğunu Oktay Kaynarca'nın yaptığı bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de dün akşam dikkat çeken anlar yaşandı.



Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi, karşılaştığı bir hukuk sorusunda zor anlar yaşarken, soruya doğrudan yanıt verilememesi sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı.



HUKU HOCASINDAN YARDIM İSTEDİ



Yarışmacıya “Kanun maddelerinin kendi içlerinde satır başlarıyla ayrıldıkları ufak bölümlerden her birine ne ad verilir?” sorusu yöneltilirken, sorunun cevaplanması için telefon joker hakkı kullanıldı. Soruda kararsız kalan yarışmacı, hukuk hocasını aradıktan sonra doğru yanıtı verebildi.

Sorunun şıkları arasında 'motto', 'ninni', 'fıkra' ve 'masal' yer aldı.



Oldukça yaygın bir hukuk ifadesi olan 'fıkra' yanıtının 3. sınıf hukuk öğrencisi tarafından bilinememesi ise sosyal medyada eleştirilere neden oldu.