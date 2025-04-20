Ali Can POLAT

İktidar ve ortağı sık sık yerli ve millilik vurgusu yapsa da yerli şirketlerin nefes alabileceği bir ekonomi bırakmadı.Bir gecede değişen döviz kuru, kira yönetmelikleri, bakanlar ile yaşanan ekonomik güvensizliğe bir de bir gecede iptal edilen diplomalar, ana muhalefet partisine kayyum adımları, tutuklanan siyasetçiler, milletvekilleri eklenince Türkiye’de sıradan vatandaş olarak yaşamanın yanı sıra zengin iş adamı olarak şirket yönetmek de zora düştü. Bu durum e-ticarette etkisini gösterdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandı, gazeteciler üniversite öğrencileri hatta liseliler bile gözaltına alındı cezaevine atıldı. Daha iki gün önce iktidara yakınlığı ile bilinen holding patronu Murat Ülker bile rüşvet çarklarından yakındı,

BÜYÜYEN SATILIYOR

Tüm bu yaşananlar hem ekonomiyi hem de hukuk sistemini alt üst etti. Bu sebeple yerli firmalar ya battı ya da el değiştirdi. Bunun en büyük örnekleri de Türkiye’nin en hızlı büyüyen sektörlerinden e-ticarette görüldü. Türkiye’de doğup büyüyen bütün e-ticaret pazar yeri devleri yabancıların eline geçti. Trendyol’u Çinli Alibaba, Hepsiburada’yı Kazakistanlı kaspi.kz, N11 ve Getir’i Körfez sermayesi satın aldı. Yemeksepeti Almanya merkezli şirkete satıldı.

Ebay’in sahibi olduğu Gittigidiyor.com Türkiye pazarından çekildi. Yerli e-ticaret pazar yeri olarak yalnızca kamu ortaklığı da bulunan PTTAvm kaldı. Bu satışları değerlendiren sektör temsilcileri, tedirgin olduklarını söylerken, satış sebepleri için ise ülkedeki hukuk ve ekonomiyi gösterdi.

Şirketler korkuyor

İsmini vermek istemeyen sektör kaynakları, bu satışların sebeplerini şöyle sıraladı: “Bugün iktidara yakınlığıyla bilinen Murat Ülker bile, ‘Rüşvetsiz iş yapamıyoruz’ diyor. Ekonomide ne olacağını bilmeyen, TL kazanıp TL harcayan şirketler çok büyüyünce herkesin radarına giriyor ve korkuyorlar. Hukuki anlamda da ‘yarın markanın başına bir iş gelirse en azından uluslararası arenada destekçimiz olsun’ diye yabancı şirketlerle ortak oluyorlar ya da komple satıp kurtuluyorlar.”

Hakan Çevikoğlu

‘Gelecek, e-ticarette kendi devimiz olmalı’

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkanı Hakan Çevikoğlu ise sektörün bu satışları endişeyle takip ettiğini söyledi. Kobilerin bu pazar yerleri ile ihracatla tanıştığını hatırlatan Çevikoğlu, “Satışlar, ülkeye yabancı sermaye gelmesi açısından olumlu. Ancak izleyecekleri yolu gözlemlemeliyiz. Küçük işletmelerin ihracatını engellememeliler. Gelecek e-ticarette, bizim mutlaka yerli bir e-ticaret devimiz olmalı. Satın alanlar çok para harcayarak daha büyük yatırımlar yapıyorlar. Bu yatırımları satmadan bizim yapabilmemiz gerek” diye konuştu.