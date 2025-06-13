Türkiye’de uzun tutukluluk süreleri, geciken iddianameler, gizli tanık ifadeleriyle yapılan tutuklamalar tartışılmaya devam ediyor. CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, çok sayıda belediye başkanı, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ve birçok bürokrat hâlâ tutuklu. Vatandaşlar, Türkiye’de adalet beklerken; ülkedeki hukuk fakültelerinin durumu ise içler acısı.

Türkiye’de 50 devlet üniversitesinde hukuk fakültesi bulunuyor. Bunların 15’inde dekanlık yapan isimlerin hukuk ile uzaktan yakından alakası yok.

LİYAKATSIZLIK ZİRVE YAPTI

15 dekanın arasında farklı bölümlerden mezun olan isimlerin çokluğu dikkat çekiyor. Dekanların dördü maliye, ikişer tanesi işletme, tarih ve kamu yönetimi mezunu. Kalanlar arasında ise arşivcilik, sosyal bilimler, sosyal hizmetler, elektrik mühendisliği ve ilahiyat okuyan bile var. Son yıllarda liyakatsızlığın zirve yaptığı, hukuksuzluğun kol gezdiği ülkede bu durum da artık kimseyi şaşırtmıyor.

HER YERE FAKÜLTELER AÇILDI

AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılına kadar Türkiye genelinde 24 hukuk fakültesi vardı. 13’ü devlet üniversitelerindeydi. AKP iktidarında hemen her üniversiteye bir hukuk fakültesi açıldı ancak kimisinde öğrenci, kimisinde ise hukuk fakültesi mezunu yönetici yok. 23 yılda bazı hukuk fakülteleri açılırken, bazıları da kapatıldı. Son olarak devlet üniversitelerindeki hukuk fakültesi sayısı 50’ye çıkarıldı.

Hukuk okumayan dekanlar

- Afyon KÜ Dekanı İhsan Cemil Demir: Maliye

- Bolu AİBÜ Dekanı Coşkun Karaca: Maliye

- Çankırı KÜ Hukuk Dekanı Hüseyin Odabaş: Arşivci

- Ege Üni. Dekanı Mehmet Ersan: Sosyal Bilimler

- Gaziantep İBTÜ Dekanı Osman Bilgin: Elektrik Müh.

- Gaziantep Üni. Dekanı Esra Siverekli: Maliye

- İnönü Üni. Dekanı Bünyamin Akdemir: İşletme

- İzmir DÜ Dekanı Meltem İnce Yenilmez: İşletme

- Muğla SKÜ Dekanı Turhan Kaçar: Tarih

- Osmangazi Üni. Dekanı Emine Gümüşsoy: Tarih

- Pamukkale Üni. Dekanı Aliyar Demirci: Kamu Yönetimi

- Sivas CÜ Dekanı Fatih Ertugay: Kamu Yönetimi

- Tokat GÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Yusuf Temür: Maliye

Yalova Üniversitesi Denkanı İlahiyatçı Şehmus Demir

- Türkiye UİBTÜ Dekanı Şehmus Demir: İlahiyat

- Yalova Üni. Dekanı Bedrettin Kesgin: Sosyal Hizmetler