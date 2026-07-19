Artan bütçe açıklarını ve vergi kayıplarını önlemek isteyen Alman hükümeti, mali suçlara karşı kapsamlı bir yasal süreci başlatıyor. 2027 federal bütçe taslağında 555 milyar euro harcama ve 200 milyar euro borçlanma öngören hükümet, her yıl milyarlarca euronun buharlaşmasına neden olan vergi kaçakçılığı ve kara para aklamayı engellemeyi hedefliyor.

Adalet Bakanı Stefanie Hubig ve Maliye Bakanı Lars Klingbeil tarafından tanıtılan 26 maddelik yeni eylem planı, suç yöntemleriyle ceplerini dolduranların önüne geçmeyi amaçlarken, "Cum-Ex" benzeri büyük skandalların da tekrarlanmasını önlemeyi temel alıyor.

YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ ORTAK MERKEZ KURULUYOR

Plan kapsamında, Gümrük İdaresi bünyesinde "Vergi ve Mali Suçlarla Mücadele Ortak Merkezi" adıyla yeni bir birim faaliyete geçirilecek. Bu merkezde bin 500 yeni personel istihdam edilecek.

Karmaşık şirket ağları ile paravan kişilerin tespit edilmesini kolaylaştırmak amacıyla yapay zekâ destekli bir veri analiz merkezi kurulacak. Çalışmalar doğrultusunda eyalet vergi müfettişleri, Federal Kriminal Daire ve gümrük soruşturmacıları daha yakın bir işbirliği içinde bulunacak.

KENDİLİĞİNDEN BİLDİRİMLE CEZA MUAFİYETİ KALDIRILIYOR

DW Türkçe'de yer alan habere göre, yeni düzenlemeyle birlikte, vergi kaçakçılığında uzun yıllardır uygulanan ve özellikle yurt dışı banka hesapları ile gizli varlıklar için önem taşıyan "kendiliğinden bildirim" yoluyla ceza muafiyeti uygulamasına son verilecek. Ağır vergi suçlarında hapis cezasının üst sınırı 10 yıldan 15 yıla çıkarılırken, organize suçlarda ise asgari ceza bir yıl hapis olarak belirlenecek.

PORSCHE VE ROLEX GİBİ LÜKS VARLIKLARA HIZLI EL KOYMA

Eylem planının en dikkat çeken maddelerinden biri, şüpheli yollarla elde edilen varlıklara el konulmasını kolaylaştırıyor. Somut suç kanıtı ve mahkumiyet şartı aranan eski uygulamanın aksine, yeni düzende gümrük birimleri şüpheli varlıklara 180 gün süreyle el koyabilecek. El koyma işleminin ardından, varlık sahipleri bu eşyaların yasal yollarla edinildiğini ispat etmekle yükümlü olacak.

KRİPTO PARALARA VERGİ VE NAKİT TİCARETİNE KASIT

Plan dahilinde, kripto para alım-satım işlemlerinde bir yıldan uzun süreli yatırımlara tanınan vergi muafiyeti kaldırılıyor. Bunun yanı sıra analog ticarette de dijital suçlara karşı önlemler artırılırken; mücevher ve antika satıcıları gibi büyük cirolu işletmeler için 2028 yılından itibaren yazar kasa zorunluluğu getiriliyor.

Alman hükümeti, yürürlüğe girecek bu önlemler sayesinde ilk yılda 1 milyar euro ek gelir sağlamayı hedefliyor. Siyasi kanatta Yeşiller Partisi planı olumlu bulduğunu belirtirken, sürecin lobi baskılarıyla yumuşatılmaması gerektiği uyarısında bulundu. Finanswende gibi sivil toplum örgütleri de mali suçlarla mücadeleye daha fazla ağırlık verilmesini memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.