Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini yukarı çekmesinin ardından, bankalar arasındaki mevduat yarışı yeniden hız kazandı. Özellikle 32 günlük kısa vadeli mevduatlarda faiz oranları bazı bankalarda yüzde 50 sınırına dayanarak dikkat çekici seviyelere ulaştı.

Mevduat faizlerinde yaşanan artış, tasarruf sahipleri için önemli bir fırsat sunarken, 1 milyon TL gibi yüksek meblağlarda değerlendirme yapan yatırımcılar için adeta maaş benzeri getiriler sağlıyor.

30 Nisan 2025 itibarıyla güncellenen faiz oranlarına göre, 1 milyon TL'lik mevduatın 1 aylık net getirisi bazı bankalarda 37 bin TL’yi aşıyor.

İşte banka banka 1 milyon TL’nin 32 günlük (1 aylık) vadeli faiz getirileri:

Bankaların mevduat faiz yarışında vites yükseltmesi, tasarruf sahiplerinin yüzünü güldürürken, ekonomide faiz-fiyat dengesi üzerindeki baskıyı da artırıyor.

1 milyon TL gibi büyük meblağlarda faiz getirisi, pek çok vatandaşın ortalama maaşını yakalarken, küçük yatırımcılar da bu yüksek oranlardan faydalanabilmek için alternatif hesaplara yöneliyor.

Ancak uzmanlar, kısa vadeli yatırımların yanı sıra enflasyon karşısında reel getiri hesaplamalarının da ihmal edilmemesi gerektiğini vurguluyor.