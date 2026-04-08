Dünyanın yüzölçümü bakımından en küçük ancak refah düzeyi bakımından en dikkat çekici noktalarından biri olan Macau, modern ekonomi dünyasında eşine az rastlanır bir uygulamaya imza atıyor.

Eski bir Portekiz kolonisi olan ve günümüzde Çin’in özel yönetim bölgesi statüsünde bulunan bu 30 kilometrekarelik yarımada, her yıl vatandaşlarına karşılıksız nakit para dağıtıyor. 2008 yılından bu yana uygulanan "Wealth Partaking Scheme" (Servet Paylaşım Programı), bölgeyi adeta yaşayan bir sosyal deney alanına dönüştürdü.

KUMARDAN KAZANILAN VATANDAŞA DAĞITILIYOR

Macau'nun bu cömertliğinin arkasında, Las Vegas’ı dahi geride bırakan devasa kumar endüstrisi yatıyor. 1999’da Çin’e devredilmesinin ardından "Bir Ülke, İki Sistem" ilkesiyle özerkliğini koruyan bölge, casino lisans ücretleri ve vergilerle kamu hazinesini dolduruyor. 2008 küresel finans krizi sırasında halkı ekonomik sarsıntılardan korumak için başlatılan program, beklenenin aksine geçici kalmadı ve bir devlet geleneğine dönüştü.

Hükümet her yıl bütçe fazlasını açıkladıktan sonra, kumar gelirlerinden elde edilen karın bir kısmını doğrudan halkın banka hesaplarına yatırıyor. 2023 yılında bu kapsamda kalıcı sakinlere yaklaşık 1.250 dolar (10.000 Pataca), geçici sakinlere ise yaklaşık 750 dolar (6.000 Pataca) ödeme yapıldı.

KİMLER PARADAN YARARLANIYOR?

Yaklaşık 680 bin nüfuslu Macau’da bu yardımdan yararlanmak için köken önemli değil. Çinli, Portekizli veya Filipinli fark etmeksizin, yasal ikamet statüsüne sahip olan herkes ödemesini alıyor. Reşit olmayan çocukların payları ise velileri tarafından emanet hesaplarda tutuluyor.