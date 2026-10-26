İngiltere hükümeti vatandaşlara olası savaş ve afet durumları için evlerde mutlaka olması gereken 3 günlük acil durum listesi yayımladı. Yetkililerin 72 saat boyunca kendi kendine yetebilecek şekilde liste açıklamasının ardından vatandaşlar marketlere akın etti. Beklenmedik liste sonrası vatandaşlar mağazalardaki kurmalı radyo stoklarını tamamen tüketti. Kararın açıklanmasından sadece 48 saat sonra ülkenin önde gelen dört perakende zincirinde en az yedi farklı radyo modeli tükenirken, vatandaşlar alternatif enerji kaynaklarına yöneldi.

LİSTEYİ DUYAN MARKETE AKIN ETTİ

The Telegraph gazetesinin aktardığı verilere göre elektronik perakendecisi Maplin bünyesinde el feneri satışları yüzde 284 oranında rekor kırdı. Telefonların şebekeden bağımsız beslenebilmesi için gereken taşınabilir şarj cihazlarının (powerbank) satış grafiği ise yüzde 106 çıktı. Tüketici eğilimlerini inceleyen The Prepared Household araştırması, özellikle sel riski ve sert iklim koşullarıyla bilinen İskoçya ile Batı Midlands bölgesinde acil durum kiti, jeneratör ve elektrik kesintisi ekipmanlarına yönelik aramaların zirve yaptığını açıkladı.

RAFLAR 48 SAATTE BOŞALDI

Dijital teknolojinin zirve yaptığı bir çağda mekanik kurmalı radyoların yok satmasının arkasında hayati bir gerekçe bulunuyor. Geniş çaplı bir elektrik kesintisinde veya baz istasyonlarının servis dışı kaldığı afet anlarında akıllı telefonlar işlevsiz kalırken, hiçbir kablo ve pile ihtiyaç duymayan kurmalı radyolar resmi uyarıları alabilen tek kanal haline geliyor. Savunma ve ulusal dayanıklılık uzmanları bu tablonun doğrudan bir dünya savaşı başlangıcını işaret etmediğini, ancak modern altyapıların kırılganlığı karşısında hanelerin bilinçli şekilde hazırlık yapmasının zorunlu hale geldiğini belirtiyor.

EVLERDE NAKİT PARA SAKLAYIN UYARISI

İngiltere hükümetinin resmi hazırlık portalında paylaştığı kılavuza göre her hanenin kişi başı günlük asgari 3 litre içme suyu ve pişirme gerektirmeyen konserve gıdaları hazır bulundurması tavsiye ediliyor. Bankacılık ve dijital pos cihazlarının devre dışı kalabileceği senaryolara karşı evde fiziki madeni ve kağıt para saklanması istenirken; su geçirmez tıbbi ilk yardım gereçleri, bebek beslenmesi için hazır mamalar, yedek piller, sıcak tutan giysiler ile kimlik fotokopilerinin tek bir erişilebilir çantada toplanması gerektiği hatırlatılıyor.