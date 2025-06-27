Yılın ilk 6 ayında görülen yüksek enflasyon, milyonlarca dar gelirli vatandaşta asgari ücrete ara zam yapılmasına yönelik bir beklentiye neden oldu.
AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, asgari ücrete ilişkin tartışmalara "Hükümet üzerinde çalışıyor, henüz somut bir gelişme yok" yanıtını verirken, ekonomi yönetiminin kararı Bloomberg tarafından paylaşıldı.
ASGARİ ÜCRETE ZAM YAPILMAYACAK
Bloomberg, ekonomi yönetimine yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, finansal politikalarda bozulma ve hedeflerde sapmaya meydan olmaması amacıyla asgari ücrete ara zam yapmama kararı alındığını belirtti.