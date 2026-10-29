İngiltere hükümetinin halka "acil durumlara karşı 3 gün yetecek yiyecek ve içecek stoklamaları" yönünde tavsiyede bulunmasının ardından konserve gıda, şişe su, kurmalı radyo ve el feneri satışları zirve yaptı.

Geçtiğimiz hafta başlatılan "Hazır Olun" kampanyası, hanelerin olası bir kriz anında kendilerine 72 saat yetecek kadar erzak depolamasını teşvik etmeyi amaçlıyor. Bu kampanyayı duyan halk, marketlere akın etti.

Süper market ve dükkanlarda, aşırı hava olayları veya siber saldırılar gibi olağanüstü durumlara hazırlıkla bağlantılı ürünlerin satışlarında sıçrama yaşandığını bildirdi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre stok yapmak için alışveriş çılgınlığına kapılan halk, konserve yiyecek reyonlarını boşalttı. El feneri ve radyo satışları ise son 10 yılın zirvesine ulaştı.

RAFLAR BOŞALDI

Elektronik ürünler satan Maplin dükkanlar zinciri, el feneri satışlarının neredeyse dört katına çıktığını, taşınabilir şarj cihazı ve radyo satışlarının ise ikiye katlandığını duyurdu.

Cuma günü bir acil durum kurmalı radyo markasının stokları tamamen tükendi. Şirketler, aniden artan talebe yetişmekte güçlük çekiyor.

Şirket, sıcak hava dalgalarıyla geçen yaz mevsiminin ve İran savaşının yarattığı etkilerin ardından özellikle taşınabilir şarj cihazı stoklarının düşük olması nedeniyle satışların daha da yüksek seviyelere ulaşamadığını belirtti. Ev güvenlik kamerası satışları da yüzde 130 artış gösterdi.

Maplin Genel Müdürü Ollie Marshall sürece ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Hükümetin uyarısından birkaç saat sonra insanların el feneri, kurmalı radyo ve taşınabilir şarj cihazı gibi temel ürünlere yöneldiğini gördük. Bunlar, elektrikler kesildiğinde hanelerin iletişimde kalmasını ve haber almasını sağlayan basit, uygun fiyatlı ürünler ve insanların bu tavsiyeyi ciddiye aldığını görmek cesaret verici" ifadelerini kullandı.

MARKETLER TALEBE YETİŞMEYE ÇALIŞIYOR

Süpermarket zinciri Iceland, hafta sonu konserve ürün satışlarının yüzde 40 arttığını ve şişe suya da yoğun talep olduğunu açıkladı.

Bir şirket sözcüsü, "Tüketicilerin hükümetin mesajını dikkate aldığı açıkça görülüyor. Bu ürünlere yönelik tedarikimiz sağlıklı durumunu koruyor" dedi.

Çevrim içi market Ocado ise bazı ürünlere talebin arttığını bildirerek müşterilerin sepetlerine kademeli olarak ürün ekleyebilmeleri için gerekli stoğun bulunmasını sağlamak amacıyla tedarikçilerle çalışmaya devam edeceklerini aktardı.

Öte yandan bazı büyük süpermarketler konserve ürün talebinde kayda değer bir değişiklik görmediklerini, çorba ve fasulyeye yönelik talebi daha çok serin ve fırtınalı havaların etkilemiş olabileceğini belirtti.

İngiliz Perakende Konsorsiyumu (BRC) Gıda Politikası Direktörü Jim Bligh, "Bazı perakendeciler belirli ürünlerin satışında küçük bir artış görmüş olsa da gıdaya ulaşım güçlü kalmaya devam ediyor ve perakendeciler tüm temel ürünlerde yeterli stoğa sahip" açıklamasında bulundu.

KİMSENİN AKLINA GELMEYECEK ÜRÜNLER YOK SATIYOR

Acil durum ekipmanlarına yönelik artan ilgi, açık hava ve "her şeye hazırlık" odaklı özel sitelerdeki satışları da hareketlendirdi.

Hayatta kalma kitleri satan EvaQ8'in kurucusu Zaid Al-Mufti, hafta sonu boyunca belirli bir model kurmalı radyo ve su arıtma tabletlerinin tükendiğini kaydetti.

Al-Mufti, normalde 15 adet satılan radyo miktarının yaklaşık 300'e ulaştığını ve uzun ömürlü kuru gıdalara da yoğun talep olduğunu aktardı.

Bu ilginin kalıcı olmasını beklemediğini belirten Al-Mufti, "Tarih bize insanların dikkat süresinin uzun sürmediğini gösterdi.

Talebin uzun sürdüğü tek dönem Kovid sırasındaydı; ayrıca Rusya’nın Ukrayna’yı işgal ettiği dönemde de talep artışı görmüştük" dedi.

Bu tür tedbirlerin olağan sayıldığı deprem bölgesi Kaliforniya'da yaşadığı dönemden bu yana aracında acil durum çantası bulunduran Al-Mufti, talebin geçici olduğunu vurguladı.

UZMANLARDAN UYARI

Radyo ve su arıtma tableti alanların sayısı genel nüfusa oranla görece düşük kalırken, çok daha fazla hane haftalık alışverişlerine konserve ürünler eklemeyi sürdürüyor.

Market sektörü kaynakları, süpermarketlerin yiyecek ve içecek satışlarındaki olası artışa karşı iyi hazırlandığını ve hükümetin önerdiği uzun ömürlü temel gıdalarda yeterli stoğun bulunduğunu dile getirdi.

Sosyal medyada yer alan boş raf ve kuyruk görüntülerine ilişkin uyarıda bulunan bir sektör yetkilisi ise "Kaçınılmaz olarak bazı insanlar internette boş su, fasulye veya diğer ürün raflarının fotoğraflarını paylaşacaktır; ancak kadrajın hemen dışında herkes için farklı bir markanın bol miktarda alternatifi bulunuyor olması kuvvetle muhtemel" değerlendirmesinde bulundu.