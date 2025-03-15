ABD Senatosu, hükümetin kısmi kapanmasını önlemek için geçici bütçe tasarısını onayladı. Demokratlar, Başkan Donald Trump’ın hükümet iş gücünü azaltma planına yönelik şikayetlerine rağmen tasarıya destek verdi.

Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer, uzun süren görüşmelerin ardından tasarının geçmesine izin vermeye karar verdiğini açıkladı. "Bu tasarıyı desteklemiyorum ama hükümeti kapatmak daha kötü bir sonuç olurdu. Trump ve danışmanı Elon Musk, harcamaları hızla kısma yönünde adımlar atıyor" dedi.

Senato, dört değişiklik önerisini reddettikten sonra tasarıyı 54’e karşı 46 oyla kabul etti ve imza için Trump’a gönderdi.

Tasarı, Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi tarafından hafta başında onaylanmıştı. Geçici bütçe, harcamaları büyük ölçüde sabit tutarken, yaklaşık 7 milyar dolarlık bir kesinti öngörüyor.

Demokratlar, bu kesintilerin Trump’ın kongre tarafından onaylanmış harcamaları durdurma ve on binlerce hükümet çalışanın işten çıkarılmasına engel olmadığını savunuyor.

ABD’nin en yakın müttefikleriyle yaşadığı ticaret savaşı ve bunun ekonomiye olası etkileri de Demokratların kaygılarını artırıyor. Son haftalarda borsa büyük değer kaybederken, resesyon ihtimali giderek daha fazla konuşuluyor.

ABD MUHALEFETİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Demokratların çoğunluğunun tasarıyı engellemek için birlik olması gerekiyordu ancak hükümet kapanmalarının ABD ailelerine zarar verdiğini savunan birçok Demokrat, böyle bir adımı desteklemedi. Bu düşüncenin en büyük savunucularından biri ise Schumer oldu.

Schumer’in hamlesi Demokrat Parti içinde büyük bir çatlak yarattı. Temsilci Ro Khanna, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Senato Azınlık Lideri sizi yüzüstü bırakırsa, tek seçenek tabandan örgütlenerek partiyi ve ülkeyi geri almaktır" dedi.

Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries, Schumer’in liderliğini destekleyip desteklemediğine dair soruları yanıtsız bıraktı.

Schumer’in tasarıyı geçirme kararı özellikle Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratları sarstı. Kongre üyeleri Washington banliyösünde düzenlenen bir parti toplantısında bir araya gelirken, Jeffries apar topar başkente dönerek acil bir basın toplantısı düzenledi.

Temsilciler Meclisi Demokrat Grup Başkanı Pete Aguilar, Schumer’in kararından şaşkınlık duyduğunu belirtti. Trump'ın en büyük eleştirmenlerinden Pelosi ve Ocasio-Cortez gibi önde gelen isimler, Schumer’i açıkça eleştirmeden sert mesajlar verdi.

Ocasio-Cortez, oylamadan önce sosyal medya hesabından, “Bu tasarıya evet oyu vermek düşünülemez” diye yazdı. Kongre İlerici Grup Başkanı Greg Casar, Schumer ve dokuz Demokrat senatörün tasarıyı desteklemesine tepki göstererek, “Bugün Demokratlar arasındaki en büyük ayrım, mücadele etmek isteyenler ile teslim olmayı seçenler arasında” dedi.

Schumer, kendisine yönelik eleştirilerin kendisini etkilemediğini belirtti. "Jeffries ile uzun süredir arkadaşız. Her zaman fikir ayrılıkları olacak" dedi.

Cumhuriyetçiler 53’e karşı 47’lik bir çoğunluğa sahip olduğu için tasarının engellenmesi zor görünüyordu. Onaylanan bütçe tasarısı, geçen yıla kıyasla harcamalarda 7 milyar dolarlık bir azalma öngörüyor. Askeri bütçeye 6 milyar dolar eklenirken, sivil programlarda 13 milyar dolarlık kesinti yapılacak.