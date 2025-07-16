Temmuz ayında milyonlarca emeklinin umutla beklediği refah payı ve seyyanen zam beklentisi, ekonomi yönetiminin uyguladığı sıkı para politikaları nedeniyle karşılık bulmadı.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, mevcut ekonomik koşulları değerlendirerek, bu tür maaş artışlarının kısa vadede hayata geçirilmesinin mümkün görünmediğini vurguladı.

“REFAH PAYI BEKLEMEYİN”

Emin Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek öncülüğünde devam eden kemer sıkma politikalarının zam taleplerine alan bırakmadığını dile getirdi.

Yılmaz, "Seyyanen zam veya refah payı adı altında bir iyileştirme olacağını düşünmüyorum. Hükümetin ekonomik programı buna kapalı" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, “Geçmiş yıllarda, enflasyon farkı haricinde refah payı gibi ilave artışlar yapılırdı. Ancak artık bu mümkün değil. Ekonomik program çerçevesinde; enflasyon hedeflemesi, bütçe disiplini ve harcama kısıtları ön planda. Bu nedenle emeklilerin talepleri hükümetin radarında değil” açıklamasında bulundu.

4 MİLYONDAN FAZLA EMEKLİ EN DÜŞÜK MAAŞLA YAŞAM MÜCEDESİ VERİYOR

Yılmaz’ın aktardığı verilere göre, Türkiye’de yaklaşık 16,5 milyon emekli bulunuyor. Bu emeklilerin en az 4 milyon 11 bini, şu anda en düşük emekli aylığı olan 16.881 lirayla hayatını sürdürmek zorunda. Üstelik bu tabloya dul ve yetimler de eklendiğinde, düşük gelirle geçinmek zorunda kalan kişi sayısı daha da artıyor.

Yılmaz, emeklilerin ekonomik koşullar karşısında yaşam mücadelesi verdiğini söyleyerek, “Emekliler bu iyileştirmeleri sonuna kadar hak ediyor. Ancak ekonomik gerçekler ve yönetimin tercihi, bunun karşısında duruyor. Önümüzdeki 2 yıl boyunca refah payı veya seyyanen zam gibi adımlar beklemek gerçekçi değil” ifadelerini kullandı.