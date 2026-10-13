Dünyada tırmanan jeopolitik gerilimler ve İngiltere hükümetinin vatandaşa yönelik "3 günlük acil durum stoğu yapın" çağrıları devam ederken, kıyamet senaryolarına hazırlık yapan isimlerden radikal bir uyarı geldi. Evinin altına kurduğu 315 bin sterlinlik (20 milyon 585 bin 987 TL) dev sığınakla tanınan Rowan MacKenzie, hükümetin önerdiği 3 günlük sürenin yetersiz olduğunu belirterek olası bir kriz anında hane başına gereken başlangıç bütçesini açıkladı.

4 KİŞİLİK AİLE İÇİN GEREKEN PARA ORTAYA ÇIKTI

Tüm stoklarını geçtiğimiz günlerde bağışlayıp sıfırdan yeni bir kriz deposu oluşturmaya başlayan MacKenzie, dört kişilik bir ailenin gıda, temiz su ve temel yaşam malzemeleri için en az 5.000 sterlinlik (326 bin 731 TL) bir yedek akçeye ihtiyacı olduğunu ifade ediyor. Üstelik bu meblağın insanları ancak bir ay idare edebileceğini vurgulayan uzman isim, pahalı bir sığınağa sahip olmaktan ziyade uygulanabilir bir plana odaklanılması gerektiğini belirtiyor.

Kişi başı gıda ve acil durum çantası maliyetinin ortalama 1.000 sterlini bulduğunu söyleyen MacKenzie, yarın tüm hayatın durması halinde ailelerin yedi gün boyunca ne kadar güvende olacağını sorguluyor. İngiltere'de yapılan son finansal araştırmalar ise 55 yaş altı nüfusun neredeyse yarısının cebinde 1.000 sterlin dahi birikim olmadığını gösteriyor.

HAZIRLIK YAPARKEN EN ÇOK YAPILAN KRİTİK HATALAR

Yıllardır kriz senaryoları üzerine çalışan MacKenzie, bireylerin acil durum stoğu oluştururken en sık düştüğü yanılgılara dikkat çekiyor. Birçok kişinin aile üyelerinin asla yemeyeceği gıdaları stoklayarak kriz anında büyük bir zaman kaybı yaşadığını aktaran deneyimli isim, sadece gıdaya odaklanıp su arıtma sistemlerini ve yedek su kaynaklarını ihmal etmenin hayati bir hata olduğunu vurguluyor.

Ambalajından dahi çıkarılmamış jeneratör, kamp ocağı veya su filtresi gibi ekipmanların kullanımının önceden öğrenilmesi gerektiğini belirten MacKenzie, sabun, hijyen ürünleri, reçeteli ilaçlar ve evcil hayvan ihtiyaçlarının da sıklıkla unutulduğunu ifade ediyor. Ayrıca tüm stokların tek bir noktada toplanmasının yangın veya sel gibi felaketlerde her şeyin birden kaybedilmesine yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

GİZLİ "SAVAŞ KİTABI" GÜNDEMDE

İngiltere Genelkurmay Başkanı Sir Richard Knighton’ın artan bölgesel tehditlere dikkat çekmesi ve hükümetin barış döneminden savaş konumuna geçişi düzenleyen gizli "Savaş Kitabı" kılavuzunu güncellemeye başladığı yönündeki haberler halkı bireysel önlemler almaya yönlendiriyor. Bununla birlikte uzmanlar, hazırlık sürecinde bencillikten uzak durulması, stok durumunun ve ev konumunun çevreye asla ilan edilmemesi gerektiğinin altını çiziyor.