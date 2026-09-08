İngiltere'de Ulusal Denetim Ofisi (NAO), yayımladığı son raporda küresel ısınma ve tedarik zinciri aksamalarının gelecekte yol açabileceği gıda kıtlığı riskine dikkat çekerek, hanelerin olası acil durumlara yeterince hazırlanmadığını belirtti.

Raporda, Çevre, Gıda ve Kırsal İşler Bakanlığı (Defra) eleştirilerin hedefi oldu. NAO, Defra'nın Gıda Tedarik Zinciri Dayanıklılık ekibini genişletmek gibi bazı olumlu adımlar attığını kabul etmekle birlikte; son yıllarda işletmeleri, haneleri ve yerel toplulukları olası gıda kesintilerine karşı hazırlama konusunda yetersiz kaldığını vurguladı.

Yapılan araştırmalara göre, Birleşik Krallık'taki hanelerin acil durumlara hazırlık seviyesinin diğer birçok ülkenin gerisinde kaldığı kaydedildi.

HÜKÜMETTEN HANELER İÇİN ACİL DURUM KİTİ ÇAĞRISI

Gelişmeler üzerine İngiliz hükümetinin resmi "Prepare" (Hazırlıklı Olun) web sitesinde yer alan güvenlik rehberi yeniden gündeme taşındı. Hükümet tavsiyelerinde, olumsuz hava koşulları, altyapı arızaları veya doğal afetler gibi kısa ve uzun süreli acil durum risklerine karşı vatandaşların evlerinde hazırlık yapmaları istendi.

Hazırlanması önerilen acil durum kitinde bulunması gereken başlıca malzemeler şu şekilde sıralandı:

Tüketime hazır konserve et, meyve ve sebze gibi pişirme gerektirmeyen bozulmayan gıdalar, konserve açacağı, şişelenmiş içme suyu, pil, taşınabilir şarj cihazı (powerbank) ve radyo ve evcil hayvan gıdaları

Hükümet rehberinde, malzemelerin tek bir seferde büyük miktarlarda satın alınması yerine, zaman içinde kademeli bir şekilde stoklanması gerektiği ifade edildi.