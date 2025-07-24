Ünlü Amerikan güreşçisi ve sinema oyuncusu Hulk Hogan, geçirdiği kalp krizi sonucu 71 yaşında hayatını kaybetti. Dünya Güreş Eğlencesi (WWE), efsane ismin ölümünü sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu.

Florida'daki evinde kalp krizi geçiren Hulk Hogan, sağlık ekibinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Sarı saçları ve bronzlaşmış dev cüssesiyle 1980'lerin en büyük güreş yıldızı haline gelen Hogan, profesyonel güreşi küçük bir gösteri dünyasından milyar dolarlık bir endüstriye dönüştürdü. Kariyerinin dönüm noktası, 1987'deki WrestleMania III'te yaşandı. Hogan, Michigan'daki Pontiac Silverdome'da tamamen dolu bir tribün önünde dev rakibi André the Giant'ı havaya kaldırıp yere çarparak tarihe geçti.

Güreşteki şöhretini sinemaya da taşıyan Hogan, "Rocky III" ve "Santa With Muscles" gibi filmlerde rol aldı ancak Hollywood'daki başarısı güreş kariyeri kadar parlak olmadı. Vücudu elverdiği sürece ringlere dönmeye devam etti.

Asıl adı Terry Gene Bollea olan Hogan, 1953'te Georgia'da doğdu ve gençliğini Florida'da geçirdi. Başlarda bir bas gitarist olarak müzik yapsa da, 1970'lerde Florida'daki güreş sahnesine kapıldı.

Kariyerinin birçok detayı, güreş dünyasının gerçekle kurguyu harmanlayan doğası nedeniyle abartılıydı. İlk antrenörünün onu vazgeçirmek için bacağını kırdığı söylense de, Hogan güreşe devam etti. Ağır antrenmanlar ve sonradan itiraf ettiği gibi steroid kullanımıyla devasa kaslara kavuştu. "24 inçlik pitonlar" olarak adlandırdığı pazılarıyla ün kazandı.

"Hulk" lakabı, o dönem TV'de yayınlanan çizgi roman kahramanından esinlenerek verildi. "Hogan" soyadı ise, WWF'nin (şimdiki WWE) kurucusu Vincent J. McMahon tarafından uyduruldu.