İngiltere'de Premier Lig'e çıkma mücadelesi veren Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Sheffield United deplasmanına konuk oldu. Hull City, Sheffield United deplasmanında uzun süre önde götürdüğü maçı son dakikalarda kaybetti. Hull City, Sheffield United önünde 5. dakikada öne geçerken uzun süre maçı önce götürdü. Ilıcalı’nın takımı 85. dakikada penaltıdan gol yerken 87’de ise mağlubiyet golünü kalesinde gördü.

2-1 kaybedilen maçta Hull City cephesi hakeme tepki gösterdi. Karşılaşmanın ardından hakem yönetimine tepki gösteren Ilıcalı, maçta kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan oyuncusu John Lundstram’a da sitem dolu bir mesaj yayınladı.

ILICALI'DAN AÇIKLAMA

Maçın ardından sosyal medya üzerinden oyuncusu Lundstram’a (Lunny) seslenen Ilıcalı, hem hakemlere hem de oyuncusunun tavrına tepki gösterdi Ilıcalı, Sevgili Lunny, "Bugün bizden çalınan üç puanın acısını hâlâ hissediyoruz. En önemli konu, korkunç hakem kararları yüzünden üç puan kaybetmemiz. Hayal kırıklığı dolu bir öğleden sonra yaşarken, senin açıklamanın sahadaki adaletsizliğe odaklanmasını beklerdim."

Ilıcalı ayrıca Lundstram’ın eski kulübü Sheffield United taraftarlarına yönelik duygusal açıklamalarına gönderme yaparak, "Hull City taraftarlarının samimi sevgisiyle daha iyi hissedersin" diyerek aidiyet vurgusu yaptı.

PLAY-OFF SINIRINDA

Son 3 maçından galibiyet çıkaramayan Hull City, 68 puanla 6. sırada kalarak play-off hattının sınırında bulunuyor. play off'un hemen sınırındaki 7. sırada bulunan ve bu sonuçla umutlanan Wrexham'ın 1 maçı eksik ve puanı 64.