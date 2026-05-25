Türkiye'yi gururlandıran Hull City’nin Premier Lig’e yükselmesi önümüzdeki üç sezonda en az 205 milyon Sterlin (275 milyon Dolar) ek gelir elde etmelerini sağlayacak. Deloitte, Yorkshire ekibinin Premier Lig’e geri döndükten sonraki ilk sezonunun ardından ligde kalmayı başarabilmesi durumunda bu rakamın 365 milyon Sterlin’in (490 milyon Dolar) üzerine çıkabileceğini belirtti.

PARAŞÜT ÖDEMESİ VAR

İngiltere'de Premier Lig’den düşen takımlara gelir kaybını telafi etmeleri için ‘Paraşüt’ ödemesi de yapılıyor. Gözler Hull City’nin patronu Acun Ilıcalı’ya çevrildi. Ilıcalı daha önce Fenerbahçe’den Lincoln, Allahyar Sayyadmanesh, Ozan Tufan ve Dimitrios Pelkas’ı transfer etmişti. Acun Ilıcalı’nın Fred, Archie Brown ve Oosterwolde’ye talip. olması bekleniyor.

İSTENMEYEN KAHRAMAN OLİ

Hull’un kahramanı Oli McBurnie, İskoçya Milli Takım Teknik Direktörü Steve Clarke’ın kendisini görmezden gelmesini umursamadan, Championship play-off finalinde Middlesbrough’ya karşı uzatma dakikalarında dramatik bir golle galibiyeti getirdi. Teknik Direktör Sergej Jakirovic, “İskoçya’daki diğer tüm forvetlerden daha fazla gol attı ama dinlenmesine sevindim” dedi.