İngiltere Championship ekiplerinden Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic ile prensipte anlaştı. Hull City, Jakirovic için artık geri sayıma başladı.

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın daha önce Acun Ilıcalı ile sözleşmesi bulunan Bosnalı teknik adam için karşılıklı atışmıştı. Söz düellosunun ardından Bosnalı teknik adamın transfer süreci de netlik kazanmaya başladı

ÖDEME YAPILACAK

Hull Daily Mail'de yer alan habere göre, Jakirovic ve iki yardımcısının, İngiltere'de çalışmak için gerekli çalışma iznini aldıkları belirtildi. İngiliz ekibinin, Jakirovic için kalan bir yıllık sözleşmesi nedeniyle Kayserispor'a tazminat ödeyeceği ifade edildi.

Hull City, gerekli prosedürleri tamamlamasının ardından bu ay Bosnalı çalıştırıcıya imza attıracak.