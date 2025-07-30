İngiltere Championship ekibi Hull City, Trabzonspor’un tecrübeli orta saha oyuncusu John Lundstram’ı kiralık olarak kadrosuna katmak üzere EFL’den resmi onayı aldı. Yorkshire bölgesine dönmeye hazırlanan 31 yaşındaki futbolcunun transferinin önümüzdeki 24 saat içinde resmiyet kazanması bekleniyor.
ENİS DESTAN İÇİN 3 YILLIK PLAN
Hull City, Lundstram’ın yanı sıra Trabzonspor’un genç forveti Enis Destan’ı da kadrosuna katmak üzere. 23 yaşındaki futbolcunun transferi bonservissiz olarak gerçekleşecek ve oyuncu kulüple üç yıllık sözleşme imzalayacak. Anlaşma kapsamında Trabzonspor, Enis’in ileride gerçekleşecek satışından %50 pay alacak.