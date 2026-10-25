İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Hull City, MKM Stadyumu'nda ağırladığı Brentford ile 1-1 berabere kaldı. Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu ekip, galibiyet hasretini sonlandıramadı.
Ev sahibi Hull City, 24. dakikada Oli McBurnie'nin penaltıdan attığı golle öne geçti. Brentford, 63. dakikada Dango Ouattara ile eşitliği sağladı.
SON GALİBİYET 29 AĞUSTOS'TA
Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Hull City, puanını 10'a yükseltti. Brentford ise haftayı 11 puanla kapattı. Hull City son galibiyetini 29 Ağustos'tan Coventry'i 1-0 yenerek almıştı.