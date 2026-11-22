Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, sahasında Brighton'ı 2-0 yenerek galibiyet hasretine son verdi. Ev sahibi ekibe galibiyeti, Oliver McBurnie'nin 90+2 ve 90+5'inci dakikalarda attığı goller getirdi.

Ali Koç ve oğlu Kerim Rahmi Koç da karşılaşmayı tribünden takip ederek Ilıcalı'ya eşlik etti. Gollerin ardından Ilıcalı ve Ali Koç'un yaşadığı sevinç dikkat çekti. Son dakikada atılan golün ardından birbirine sarılan ve zıplayarak golü kutlayan ikiliye Kerim Rahmi Koç da katıldı. Yaşanan sevinç anında ortaya renkli görüntüler çıktı.

Hull City’nin Brighton karşısında attığı ikinci golün ardından ise Acun Ilıcalı, eşi Çağla Ilıcalı ve Ali Koç büyük sevinç yaşadı. Hull City, sahasında aldığı bu galibiyetle tehlike bölgesinden uzaklaştı.