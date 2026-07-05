AKP Meclis’te yeni bir taktik uygulayarak muhalefetin sesini kesti. İktidar muhalefetin verdiği önergelere katıldığı taktirde muhalefet milletvekiline söz hakkı doğmuyor. Önceki gece de TBMM’de uzman erbaş kanun teklifi ele alınırken iktidar, muhalefetten gelen önergelere katıldı ancak ret oyu verdi. Böylelikle muhalefet milletvekillerinin önergeleri reddedilirken, kürsüye çıkıp konuşma da yapamadılar.





AKAR'DAN 'KATILIYORUM' KURNAZLIĞI



Uzman erbaşlarla ilgili düzenleme görüşülürken Yeni Yol Grubu önerge verdi. Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar “Önergeye katılıyoruz” deyince Yeni Yol’dan milletvekilleri söz alamadı. Ancak iktidar oylamada “Katılıyoruz’’ dediği önergeye ret oyu verdi. Yeni Yol Grup Başkanvekili Bülent Kaya, “Bir askere yakıştıramayacağımız şekilde teklife katılmamasına rağmen ‘katılıyorum’ şeklinde gerçeğe aykırı beyanda bulunarak muhalefetin söz hakkını kısıtladı” dedi. Akar ise eleştiriler üzerine, “Bizim yanlışımız yok” demekle yetindi.