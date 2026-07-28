Gazilerin Ankara, Güvenpark’taki eylemi devam ederken, daha önce CHP’de olan ve şimdi YENİ Partiye geçen Milletvekilleri tarafından TBMM’ye şehit ve gazilerle ilgili 18 ayrı yasa teklifi sunuldu. Ancak bu teklifler 24 aydır bekletiliyor. Teklifler başkanlığını AKP’li Hulusi Akar’ın yaptığı Milli Savunma Komisyonu tarafından gündeme alınmadı. Bunlar arasında er gazilerin özlük hakların düzenleyen ve ücret dengesizliğini ortadan kaldıracak yasa teklifi de var.

CHP’de olduğu dönemde Milli Savunmadan Sorumlu Genel Başkan yardımcısı olan emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu yaptığı açıklamada, “Teklifler 24 aydır komisyonda bekliyor ve ele alınmıyor. Bu teklifler arasında er gazi ve er şehit ailesi emsal maaş düzenlemesi de var” dedi ve şunları söyledi:

KOMİSYON GÖRMEDİ

“Yasa teklifleri, genel olarak özlük haklarının iyileştirilmesi, İstihdam düzenlemesi, Sağlık hizmetleri konusundaki sıkıntıların çözümü, Terörle mücadele sırasında yaralanan ancak gazi sayılmayanların durumun düzeltilmesi gibi konular var. TBMM yakında tatile girecek bu konulardaki yasa teklifleri acil olarak gündeme alınıp çözüme kavuşturulmalı”

‘Ziyarete giderseniz tedaviniz biter’ tehdidi

Güvenpark’ta eylemlerini sürdüren er gaziler çeşitli engellerle de karşılaşıyor. Bilkent’te Sağlık Bakanlığı’na bağlı Gaziler Rehabilitasyon Merkezinde tedavi gören gaziler, direnen arkadaşlarını ziyaret etmek istedi. Ancak ‘’Ziyarete giderseniz buradaki tedaviniz zora girer’’ denilerek üstü kapalı biçimde uyarıldılar. Ankara Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ‘’TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi’’ adıyla kurulan hastane askeri hastanelerin kapatılmasının ardından Sağlık Bakanlığına devredilmişti.

1995’te Gazeteciler Cemiyeti ve TRT tarafından başlatılan “Haydi Türkiye! Mehmetçikle Elele” kampanyasın ile yapılmış, 21 Nisan 2000’da 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından hizmete açılmıştı.

16 gündür eylemdeler

Türkiye’nin 81 ilinden Ankara’ya gelen er gaziler ve şehit yakınları, rütbe ayrımı yapılmaksızın eşit özlük hakları talebiyle oturma eylemini sürdürüyor. Eylemciler, taleplerinin karşılanmaması halinde açlık grevine başlayacaklarını belirtiyor.