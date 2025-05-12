TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ise yaşanan sürecin, Türkiye'nin 40 yılı aşkın süredir devam eden terörle mücadele serüveninde en önemli dönüm noktası olduğunu söyledi.

Akar, sözlerini şöyle sürdürdü

"Allah'ın izniyle inşallah 40 yılı aşkın süredir asil milletimizin başına bela olan, bu musibetten asil milletimizi kurtardık, kurtaracağız. Bunda Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Devlet Bahçeli son derece kararlı. Dolayısıyla Cumhur İttifakı bir bütün halinde diğer vatanını, milletini sevenlerle beraber, omuz omuza, el ele vermek suretiyle bu beladan hep beraber kurtulacağız. Burada insanların aklına şu geliyor 'Nasıl oldu bu iş?' Devlet iradesini koydu. Örgüt fesh oldu, silahlar bırakılıyor. Bunun bir çalışması var. Bu çalışmaya göre bir plan, program dahilinde bu silahların da elden çıkartmasıyla birlikte yargı, idare, mülkiye dahil herkes bu konuda görevini biliyor. Buna göre çalışmalar yapılacak. Böylece çok ciddi bir şekilde zaman, kaynak kazanacağız. En önemlisi de gençlerimizin, evlatlarımızın canını kazanacağız."

Turizm, sanayi, ticaret, tarım ve hayvancılık gibi alanlarda doğuda ve güney doğuda atılım yaşanacağını da vurgulayan Akar, "Hiçbir dini, etnik, mezhepsel köken ayrımı yapmaksızın 86 milyon bir, beraberiz. Hep birlikte inşallah çok daha rahat, çok daha müreffeh bir şekilde yaşama imkanı bulacağız. Amacımız, gayretimiz budur." dedi.