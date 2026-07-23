Gaziler özlük hakları için günlerdir eylem yaparken SÖZCÜ, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar’ın ABD’de bir Amerikalı gaziyi ziyaret etmesini manşetine taşıdı. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu da bu haberimizi Meclis’te dile getirdi ve “Ankara’ya 8 bin kilometre uzaktaki ABD’li gaziye gidiyorsun, Meclis’in hemen yanındaki kendi gazini görmüyorsun’’ dedi. Dervişoğlu grup toplantısında şu mesajları verdi:

KURŞUN AYIRMIYOR: Gazilerimiz 13 Temmuz’dan beri Ankara’da haklarını arıyor. Terörist başı ile yürütülen pazarlık tesadüf değil. Terör pazarlıklarına şehitlik ve gazilik üzerinden kılıf dokuyorlar ama kahramanların hakkını teslim etmiyorlar. Teröristin namlusundan çıkan kurşun, rütbeye göre hedef seçmiyor. Mayın, subayla eri birbirinden ayırmıyor. Fakat gaziler farklı statülere ayrılıyor. Er gaziyi de oğlunu vatan toprağına emanet eden anneyi de askerî sosyal tesise almıyorlar.

HULUSİ BEY: Genelkurmay eski başkanı, savunma eski bakanı, milletvekili... Bol sıfatlı Hulusi Bey, sana söylüyorum. ‘Bağımsız Kürdistan lazım’ diyen, Filistinlileri Nazilere benzetecek kadar delirmiş Amerikan gazisini 8 bin kilometre ötede ziyaret ediyorsun da Meclisin hemen yanındaki parkta hakkını arayan Türk gazilerini görmüyor musun? Kaynak var, itibardan tasarruf etmeyen saray düzenine de faize de kaynak bulunuyor. Teröristlere tanımaya hazırlandığınız imtiyazları, milletin şehidinin ailesinden, gazisinden esirgemeyin.”

SAL APO’YU AL BAŞKANLIĞI

Dervişoğlu, ayrıca şunları söyledi: ‘’Türk milletine karşı işlenmiş suçları affedebilecek bir iktidar yoktur. Ortada zihni sinir bir tarif dolaşıyor. “Suça bulaşmayan terörist” diyorlar. Aklı başında bir Allah’ın kulu anlatsın; suça bulaşmamış terörist ne demektir? Teröre bulaşmayan terörist kim? Bu, “Sal Apo’yu, al başkanlığı” pazarlığıdır. Terörist seviciliğinden vazgeçin.”

Güvenpark’ta nöbet tutan Gazi Kütükoğlu fenalaştı

Ankara’da 10 gündür eylem yapan ve Güvenpark’ta yatan gazilerden Bekir Kütükoğlu, dün rahatsızlandı. Acil Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Kütükoğlu’nun sağlığının iyi olduğu bildirildi. Muharip ve İç Güvenlik Gazileri, Harp Malülleri, Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Taner Baş, “Er Gaziler Hak arama mücadelelerini, haklarını alana kadar bitirmeyecekler” dedi.